In Hartha wanderte schon Goethe

In Hartha ist Goethe gewandert. Und Waldheim hat er übernachtet - es gibt noch mehr Verbindendes für Hartha, Waldheim und weitere Orte in der Umgebung. Am Sonntag folgten neben Döbelnern unter anderem Zschopaustädter der Einladung zur Stadtwanderung. Die Interessengemeinschaft der Stadtverschönerer hatte dazu eingeladen.