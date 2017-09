In Körnerplatzschule florierte sogar mal eine Seidenraupen-Zucht

Wer noch nicht wusste, dass in der Döbelner Körnerplatz-Schule eine Zeit lang Seidenraupen gezüchtet wurden, der konnte es am Sonntag beim Vortrag von Karlheinz Enzmann in eben dieser Schule erfahren. Die Heimatfreunde und das Stadtarchiv nahmen zum Denkmaltag das nun schon 126 Jahre alte Schulhaus genau unter die Lupe.