Leisnig

Man kann drauf warten: In Leisnig läuft bei Sonne die Straße weg, nämlich die Colditzer Straße. An den heißen Tagen der vergangenen Woche rissen Autoreifen ganze Fladen aus der Straßendecke.

Stadtverwaltung gibt jetzt Gutachten in Auftrag

Der Bauhof rückte aus, streute gewaschenen Splitt, damit sich die Staubentwicklung in Grenzen hält. Die Stadt Leisnig gab nun ein Gutachten in Auftrag. Es soll klären, ob die Fremd- und Eigenüberwachung des beauftragten Unternehmens während beziehungsweise nach der Bauzeit ordnungsgemäß verlief.

Fahrbahndecke erst im Herbst saniert

Was es kostet und wer es bezahlt, steht auf einem anderen Blatt, sagt Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Im Herbst des vergangenen Jahres war die Oberfläche der Fahrbahn saniert worden. Rund 20 000 Euro bezahlte die Stadt dafür.

An anderen Stellen klappt alles ohne Beanstandung

Was in der Karl-Liebknecht- und auch in der Jahnstraße anstandslos funktionierte, geriet in der Colditzer Straße zum Desaster. „Erklären kann sich das niemand, wir nicht und auch nicht das Bauunternehmen“, sagt Goth. Doch langsam nehme die Sache eine Qualität an, dass sich die Stadt absichern muss: „Wir müssen anzweifeln, ob an der Colditzer Straße ordnungsgemäß gearbeitet wurde, so sehr uns das der Vertreter des Unternehmens auch beteuert und wie gern wir ihm das auch glauben möchten.“

Splitten, Splitten und nochmals Splitten

Goth geht davon aus, dass der Asphalt wieder ins Laufen gerät, sobald es wieder sommerlich warm wird. Erst nach mehreren Monaten bis hin zu einem Jahr lasse das nach, wenn sich nach weiterem Splitten das Korn in die Deckschicht eingefahren und sich damit verbunden hat. Mittlerweile zieht die Angelegenheit einen Rattenschwanz nach sich, dessen Länge momentan noch gar nicht abschätzbar ist.

Anwohner haben sich Anwälte genommen

Wie Goth erwähnt, hätten sich Anwohner mittlerweile Rechtsanwälte genommen, um Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Die Fälle sind sehr unterschiedlich, zum Beispiel sei beanstandet worden, der aufgewirbelte Staub würde frisch sanierte Hausfassaden ruinieren. Zudem bleibe Asphalt an Autokarosserien hängen, zuletzt auch an einem Fahrradreifen, der dadurch unbrauchbar geworden sein.

Rechtspositionen sehr differenziert

Andererseits hätte aufgewirbelter Splitt vorbeifahrender Autos im Lack geparkter Wagen Kratzer hinterlassen – so unterschiedlich wie die Vorfälle sind auch die rechtlichen Positionen derer, die sich als Geschädigte sehen.

Im Herbst nächste Reparaturen geplant

Für die Straße ist derzeit Folgendes vorgesehen: Im Herbst werden die Löcher im Asphalt repariert, danach die Schächte beziehungsweise Kappen von Anschlüssen verschiedener Medienleitungen gehoben und angepasst. Ende des Jahres soll die Colditzer Straße auch ihre neue Fahrbahnmarkierung bekommen.

Von Steffi Robak