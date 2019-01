Leisnig

Das gab es an der Apian-Oberschule noch nicht: Im Ganztagsangebot können die Schüler lernen, wie sie mit dem Skateboard gut über die Rampe kommen. Zum Abend der offenen Tür wurden die Ganztagsangebote vorgestellt. Freitagabend war volles Haus.

Zahlreiche Kinder und Eltern nahmen die Peter-Apian-Oberschule unter die Lupe. Quelle: Sven Bartsch

Was die Schule zu bieten hat, wird seit Jahren zu dieser Veranstaltung präsentiert, schließlich rückt auch der Anmeldetag für die künftigen Fünftklässler immer näher. In diesem Jahr ist es der Freitag, 15. Februar. An diesem Tag erhalten die Eltern die Bildungsempfehlungen für ihre Kinder und können dann entscheiden, an welche Schule sie ihren Nachwuchs künftig schicken möchten“, erläutert Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas. Damit dann auch klar ist, was an der Leisniger Peter-Apian-Oberschule geboten wird, gibt es wenige Wochen dafür den Abend der offenen Tür.

Mehrere Möglichkeiten

Weitere Anmelde-Möglichkeiten bestehen dann bereits einen Tag später, am 16. Februar. Innerhalb der Winterferien wird das Schulsekretariat ebenfalls geöffnet sein, und zwar in der Woche vom 18. bis 22. Februar. Wenn am 4. März das zweite Schulhalbjahr beginnt, können Kinder ebenfalls von Montag bis Freitag im Sekretariat für die fünfte Klasse angemeldet werden.

Von Steffi Robak