Leisnig

Zeigt her eure Schuhe, und lasst sie am besten gleich hier. – für einen guten Zweck. Das gilt derzeit in der Leisniger Kindertagesstätte Wirbelwind. Denn so, wie anderswo Altpapier die Kassen aufzubessern hilft, kann dies auch gebrauchtes Schuhwerk tun. Christin Hustig und Cathleen Schoen, Erzieherinnen in der Krippengruppe, wurden eines Tages von Eltern auf die Aktion aufmerksam gemacht, die unter Beteiligung des Unternehmens Kolping Recycling GmbH läuft. „Gutes tun mit gebrauchten Schuhen“, so wird für die Aktion geworben. Paarweise gebündelt, können die Schuhe abgegeben werden. Die beiden Erzieherinnen kümmern sich darum, dass alles gut verpackt und weggeschickt wird. 70 Cent pro Kilogramm werden dafür gezahlt. „Das ist zwar nicht viel, und wir müssen eine ganze Weile sammeln, bis ein nennenswerter Betrag zusammen kommt. Doch wir machen es gerne. “

Die Methode nennt sich „Fundraising“, übersetzen etwa: Mittelbeschaffung. Das Geld wird in der Kita eingesetzt für kleinere Anschaffungen für die Kinder. Ausgediente Schuhe landen auf diese Weise nicht im Müll, sondern können an anderer Stelle noch gute Dienste leisten. Das sammelnde Unternehmen verwertet sie. Das Schuhwerk wird günstig abgegeben beispielsweise an Menschen in afrikanischen oder auch armen europäischen Ländern mit derart niedrigem Einkommensniveau, dass selbst der Kauf von Schuhen eine unerschwingliche Investition bedeutet.

Von Steffi Robak