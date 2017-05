Leisnig. Wenn das keine Punktlandung ist: Für den 18,. Mai sind die ersten sommerlichen Temperaturen angekündigt, und das Leisniger Freibad lädt den ersten Tag zum Schwimmen, Baden, Sonnen ein. 11 Uhr wird geöffnet, bis 19 Uhr ist offen.

Am Dienstag war bereits die Abnahme: Alle Parameter, vor allem die zur Wasserqualität, stimmen, so dass für den heutigen Tag alles startklar ist. In der vergangenen Woche lag die Wassertemperatur noch bei 12 Grad Celsius, was nicht gerade zum fröhlichen Badevergnügen einlädt. Bürgermeister Tobias Goth (CDU) ist zuversichtlich, spricht von derzeitigen Wassertemperaturen um die 20 Grad Celsius und hofft darauf, dass die Solaranlage auf dem Dach des Freibadgebäudes das Wasser noch weiter aufheizt.

Sonne und gemäßigte Nachtemperaturen sorgen Badevergnügen

Entscheidend dafür, dass das gut gelingt, sind nach seinen Worten im Übrigen weniger die Sonnentage, sondern die Nachttemperaturen: „Ist es nachts kalt, kühlt sich das Wasser schnell wieder ab. Der Grund dafür ist das Edelstahlbecken“, erläutert das Stadtoberhaupt. Metall ist ein guter Wärmeleiter. Das Wasser gibt die kostbare, am Tage aufgenommene und gespeicherte Wärme an das Edelstahlbecken ab, wenn der Temperaturunterschied relativ groß ist. Bleiben die Temperaturen in der Nacht relativ hoch, beginnt am nächsten Tag die Aufheizphase für das Wasser von einem höheren Niveau.

Wer will, kann am 18. Mai im Laufe des Tages selbst austesten, ob das Freibadwasser in Leisnig schon Wohlfühltemperatur hat. Vor zwei Jahren für 1,8 Millionen Euro modernisiert, lädt es auch mit Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen wie Breitrutsche und Beachvolleyballplatz und einer gepflegten Liegewiese zum Verweilen ein. Gemäß einer kürzlich im Stadtrat beschlossenen Satzungsänderung zahlen Eltern für Kinder bis drei Jahren keinen Eintritt, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen 2 Euro und Erwachsene 3,50 Euro Eintritt. Es gibt zudem Zehner- und Jahreskarten.

Von Steffi Robak