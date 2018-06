Massanei

Sägen steht beim Feuerwehrfest in Massanei schon immer hoch im Kurs. Jetzt kommt Darten dazu. Am Sonnabend am Gerätehaus hatte der Feuerwehrverein außerdem mit dem Schnitzer und Holzbildhauer Enrico Kletke einen echten Ketensägen-Profi zu Gast, der aus dem Sägen eine echte Show macht.

Das Massaneier Wettsägen entschied dann ein Massaneier für sich: Sebastian Meding hatte die beste Technik drauf und demnach den Stamm am schnellsten durch. Neben dem Sägen ist das Darten eine beliebte Sportart geworden, in der sich die Festbesucher gern miteinender messen. Der Pluspunkt: Daran können neben den Männern auch Frauen und Kinder teilnehmen.

Wie Petra Stöhr vom Feuerwehrverein berichtet, waren am Dartturnier 45 Besucher beteiligt. Sogar Katrin Schneider, sonst bei der CDU im Waldheimer Stadtrat, übte sich darin, ein paar scharfe Pfeile zu verschießen. Außerdem unter den Besuchern war FDP-Bürgermeister Steffen Ernst. Das Dartturnier soll in den kommenden Jahren eine Neuauflage bekommen. Es wird darüber nachgedacht, Männer, Frauen und Kinder in gesonderten Klassen starten zu lassen.

Von Steffi Robak