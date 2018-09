Der Malwettbewerb der François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur geht in die nächste Runde. In ihrem dritten Jahr findet die Aktion nicht nur in Waldheim und Geringswalde, sondern nun auch in Hartha und Gersdorf statt. Bis zur Preisverleihung im nächsten Mai wird unter dem Titel „Reigen der Farben“ gemalt.