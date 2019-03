Waldheim

Eigentlich sollten hier Kolbe-Plastiken stehen. Aber es kam anders. Und obwohl Sandro Dierbeck als Stadtrat sehr dafür war, in der ehemaligen Waldheimer Sparkasse die Plastiken des Bildhauers Georg Kolbe auszustellen, ist er nun glücklich, dass es anders kam. Am Freitag eröffnet Sandro Dierbeck seine Agentur der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) im Erdgeschoss der Villa an der Bahnhofstraße 2. Im 1. Obergeschoss hat Rechtsanwalt Enrico Brand seine Kanzlei.

Das ehemalige Domizil der Sparkasse in Waldheim. Quelle: (Archiv) Wolfgang Sens

„Ich bin hier super aufgenommen worden“, sagt Sandro Dierbeck, der im Polizeidienst für sich keine Perspektiven mehr gesehen, diesen quittiert und sich selbstständig gemacht hat. Über die DVAG hat er viele Ausbildungen absolviert. Und es geht ihm um weit mehr, als um Vermögensberatung. „Die sehe ich als Plattform“, sagt Sandro Dierbeck, der auch als Unternehmensberater und Business-Coach tätig ist. Auch Geschäftskunden hat er im Auge. Sandro Dierbeck kann sich auf ein umfassendes Netzwerk stützen, wo er selbst nicht helfen kann, Hilfe vermitteln. Und er sucht Leute für sein Team, will das Geschäft ausbauen.

Wer sich ein Bild von der neuen Agentur in Waldheim machen will, ist am Freitag zwischen 10 und 20 Uhr herzlich willkommen und kann sich selbst ein Bild von der Strategie und Beratung der Allfinanzagentur machen, die sich vom Markt abhebt.

Von Dirk Wurzel