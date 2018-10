Döbeln

Auf dem riesigen Plan an der Wand zieht sich die neue Straße durch die Landschaft. Wie Perlen auf einer 2,2 Kilometer langen Schnur reihen sich Verkehrsknoten, Bauwerke und die Straßenflächen, die einmal den neuen Autobahnzubringer östlich von Döbeln zur Autobahnauffahrt Döbeln-Ost darstellen. Julia Uhlig, Referatsleiterin für Straßenbau im Landesamt für Straßenbau und Verkehr, und ihr Kollege Dr. Martin Lisson, der als Referatsleiter die Brückenbauwerke und Regenrückhaltebecken entlang der Trasse verantwortet, sind angetreten, um die riesige Baustelle östlich der Stadt zu erklären.

Referatsleiterin Julia Uhlig (Mitte), zuständig für den Bereich Straßenbau, Dr. Martin Lisson (Referatsleiter für die Ingenieurbauwerke, r.) und Wolfgang Gottkowski inspizieren das Bauwerk sechs. Hier führt die neue Trasse über einen Wirtschaftsweg. Quelle: Thomas Sparrer

Zwischen Mondlandschaft und fast fertig wechselt die Landschaft in dem riesigen Baufeld. Während am Regenrückhaltebecken Nummer eins hinterm Marktkauf-Kreisel in Richtung Zschackwitz der Erdbau begonnen hat und riesige Pumpen langsam das hereinsickernde Grundwasser absenken, haben am anderen Ende des Baufeldes schon die Asphaltfertiger und Walzen mit der Arbeit begonnen.

Probleme zwischen Zschackwitz und Zschäschütz

Bei Zschackwitz zwischen dem Marktkaufkreisel und der Kreuzung nach Zschäschütz haben Bauleute und Bauingenieure gerade die meisten Probleme zu lösen. „Viele Leitungen mussten umverlegt werden. Besonders die Telekom-Kabel liegen überall unter der Erde. Aber nie dort, wo sie in den Schachtgenehmigungen eingetragen sind“, schildert Julia Uhlig.

Was die Bohrungen bei der Baufelderkundung im Vorfeld nicht zutage förderten, war erst nach dem Aufbaggern des Geländes festzustellen: Der Untergrund ist zu feucht. Schichtenwasser sickert ein. Der Straßenbau und der Bau des Rückhaltebeckens bei Zschackwitz funktionierten nicht so wie gedacht. Es musste umgeplant werden. Erdreich wurde ausgetauscht. Der Unterbau der künftigen Straße musste mit einer nicht gebundenen Betonschicht stabilisiert werden. Einige Wochen Bauverzug sind die Folge. „Bis Ende Oktober wollen wir zwischen dem Marktkauf-Kreisel und den Tankstellen den Asphalt eingebaut haben. Bis Anfang November sind Tankstellen und Autohandel hier wieder ordentlich erreichbar“, versichert die Referatsleiterin.

Hier wird in Höhe der Aral-Tankstelle der Untergrund für den Straßenbau stabilisiert. Quelle: Thomas Sparrer

Neue Trasse nimmt Fahrt auf

Kurz hinter dem Abzweig nach Zschackwitz nimmt die neue Trasse auf dem einstigen Feld richtig Fahrt auf. Der Verlauf ist deutlich erkennbar. Die Kreisstraße Richtung Mochau ist angelegt. Aus Richtung ATU quert die Straße über eine noch zu bauende Brücke die neue Bundesstraße, macht einem Bogen um das Renz-Briefkastenwerk und führt 15 Meter parallel der alten Straße in Richtung Mochau. Bis Jahresende soll die Ampelregelung in Höhe der Döbelner Spezialitäten GmbH wieder aufgehoben sein. Die alte Straße von Zschäschütz in Richtung Mochau wird später zum Rad und Wirtschaftsweg abgewidmet, so wie auch die alte Bundesstraße und die alte Straße nach Oberranschütz später zum Landwirtschaftsweg abgestuft werden sollen.

Mehr Sicherheit an den Kreuzungen

In einem Bogen wird von dem Brückenbauwerk die Kreisstraße an die neue Bundesstraße angebunden. Hier gibt es viel Platz für Lkw. Für Linksabbieger gibt es an der neuen Kreuzung nach Mochau und am Abzweig nach Zschäschütz lange Linksabbiegespuren auf der Bundesstraße. „Es wird hier verkehrlich deutlich sicherer sein, als vorher“, ist sich Julia Uhlig sicher.

11,6 Millionen Euro Gesamtbaukosten nehmen Bund, Land, Stadt und Kreis sowie die regionalen Versorgungsunternehmen für das Großprojekt in die Hände. Zwei Drittel des Geldes fließen in den Straßenbau. Ein Drittel geht in die Ingenieurbauwerke wie Brücken, Durchlässe und die beiden Regenrückhaltebecken. Das bei Zschackwitz fasst 1600 Kubikmeter Wasser. Das größere, etwa in Höhe der heutigen Gakendelle, fasst 4600 Kubikmeter und ist auch für Havariefälle, wie etwa einen verunglückten Tanklastwagen, gewappnet.

4600 Kubikmeter Regenwasser kann das Rückhaltebecken Nummer zwei aufnehmen. Durch zwei getrennte Kammern ist es auch havariesicher, etwa wenn Kraftstoffe ausgelaufen sind und in dem Becken landen. Quelle: Thomas Sparrer

Genau in einem Jahr, im Oktober 2019, soll das größte Straßenbauprojekt der Region komplett für den Verkehr freigegeben werden.

Von Thomas Sparrer