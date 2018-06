Grimma/Dürrweitzschen

Im ICE von Berlin nach Leipzig, dann mit der Regionalbahn bis Oschatz, schließlich mit dem Wilden Robert nach Mügeln und weiter nach Glossen, um mit der Feldbahn durch den Steinbruch zu gondeln. „Von 250 Sachen runter auf zehn Kilometer pro Stunde – das nenne ich Entschleunigung pur“, lacht der Mügelner Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler). Jetzt setzt er noch einen drauf – und sich auf den Drahtesel. „In einem Jahr wollen wir die Obstland-Radroute eröffnen, dann geht es noch genüsslicher voran.“ Wenn Ecke von seiner Heimat spricht, treibt es ihm Tränen in die Augen, Tränen der Freude.

Radweg durchs größte Obstbaugebiet Sachsens

Damit sich der Reiz der Landschaft zwischen Mügeln, Leisnig und Dürrweitzschen künftig noch mehr herumspricht, rührt Sandra Brandt von der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH bereits seit einiger Zeit die Werbetrommel für den Radweg inmitten des größten Obstbaugebiets Sachsens: „Als Rundkurs schlängelt sich die Radroute auf 67 Kilometern entlang weitläufiger Plantagen und lieblicher Hügel, vorbei an Kultur und Natur.“ Während im Mügelner Umland die Entstehungsgeschichte des Obstlandes im Fokus stehe, werde bei Leisnig das damalige Leben der Mönche beleuchtet, um in Dürrweitzschen Einblicke in die aktuellen Produktionsabläufe zu erhaschen.

Offizielle Eröffnung in einem Jahr

Zwar könne man auf den bestehenden Wegen und Straßen schon munter drauflosradeln, offiziell eröffnet werde die Route aber erst in einem Jahr. „Dann haben wir auch für Beschilderung und Rastplätze gesorgt“, sagt Henry Graichen, CDU-Landrat des Landkreises Leipzig und Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Sächsisches Burgen- und Heideland. Mit erwirtschafteten 2,4 Milliarden Euro pro Jahr nehme der Tourismus in der Region einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Die Verhandlungen, eine braune Hinweistafel fürs Obstland an die Autobahn 14 zu bekommen, befinden sich in der finalen Phase, so Graichen.

3000 Touristen besuchen das Obstland im Jahr

Gut 150 000 Euro schießt der Freistaat Sachsen zur Gestaltung der Radroute hinzu, der Förderverein Obstland übernimmt den kommunalen Eigenanteil von weiteren knapp 20 000 Euro. Wolfgang Scheefe vom Verein: „Wenn alles fertig ist, werden 800 Jahre Obstbauhistorie noch besser erfahrbar.“ Im doppelten Wortsinn. Zurzeit besuchen das Obstland jährlich bis zu 3000 Touristen – es gibt Besichtigungen von Plantagen, Kühllagerhaus und Kelterei, dazu Blütenfestwochen, Tage der offenen Tür und Apfeltage.

Magisches Dreieck der Klöster

Der Leisniger Bürgermeister Tobias Goth (CDU) schwört auf das magische Dreieck der einstigen Klöster Buch, Sornzig und Nimbschen, die „Wiege des sächsischen Obstbaus“. Ob Kirche Polditz, Döllnitzbahn oder Burg Mildenstein – die Obstland-Radroute biete Überraschendes für alle Sinne. Und auch das leibliche Wohl komme an der Strecke nicht zu kurz: Bei mindestens drei gesammelten Stempeln soll im nächsten Hofladen sogar ein kostenloser Fruchtsaft der Marke Sachsenobst warten.

Nach Auskunft von Vorstand Jan Kalbitz sorgen die 370 Mitarbeiter der Obstland Dürrweitzschen AG auf etwa 1500 Hektar Anbaufläche jährlich für rund 40 000 Tonnen Obst. Vor allem Äpfel, aber auch Kirschen, Birnen, Erd- und Johannisbeeren werden geerntet.

Radprofi Förster eröffnet Radverleih

Bei all den süßen Früchtchen, die von Sachsens Blütenkönigin Laura Kirschner angepriesen werden, gerät der Mügelner Stadtchef Johannes Ecke einmal mehr ins Schwärmen: „Unsere Region zwischen Rochlitz und Röcknitz, ihre ehemaligen Supervulkane, ihre fruchtbaren Böden – da krieg’ ich Gänsehaut.“ Sein Traum ist es, dass in naher Zukunft immer mehr unternehmungslustige Leipziger an Wochenenden den Zug nach Mügeln nehmen. „Auf unserem Bahnhof wird der ehemalige Radprofi Robert ,Frösi’ Förster schon bald Räder verleihen. So können die Besucher das Obstland erkunden und in Wurzen wieder in den Zug nach Leipzig steigen“, blickt er voraus. „Wir müssen nur noch organisieren, wie die Räder dann wieder zurückkommen.“

Von Haig Latchinian