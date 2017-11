Insolvenzverwalter: Interessenten für Roßweiner Wäscherei in Sicht

Roßwein/Chemnitz. Der Geschäftsführer der Wäscherei Omnitex Roßwein hat deutlich zu spät Insolvenzantrag gestellt. Das erklärte am Freitag der vom Amtsgericht Chemnitz bestellte vorläufige Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Nils Freudenberg, von der Tiefenbacher Insolvenzverwaltung Chemnitz auf Anfrage. Als Zeitpunkt der Antragstellung bestätigte Freudenberg den 19. Oktober.

Lösung im November?

„Omnitex Roßwein verfügt über absolut keine Liquidität. Zum Beispiel konnte die Firma die Raten für gemietete Fahrzeuge nicht mehr begleichen“, sagte Nils Freudenberg. Der zwischenzeitlich alleinige Gesellschafter und Geschäftsführer von Omnitex Roßwein, Peter Zinnecker, steht laut Freudenberg nicht für einen Weiterbetrieb der Wäscherei zur Verfügung. Eine entsprechende Erklärung sei abgegeben worden. Der vorläufige Insolvenzverwalter versuche aber, möglichst noch im November eine Lösung zu finden. Freudenberg: „Es gibt einige Interessenten für den Betrieb.“ Omnitex Roßwein ist übrigens nur Mieterin in dem Wäscherei-Objekt. Bei dem Vermieter, so Rechtsanwalt Freudenberg, handelt es sich um die Firma ASW mit Sitz in Waldbüttelbrunn.

17 Beschäftigte betroffen

Die Arbeitnehmer seien über die Möglichkeit der Insolvenzantragstellung informiert, die Arbeitsverhältnisse teilweise bereits beendet worden. Rechtsanwalt Freudenberg geht davon aus, dass den Arbeitnehmern durch die Bundesagentur für Arbeit ein Vorschuss auf das Insolvenzgeld gewährt wird beziehungsweise bereits gewährt wurde. Letzteres hatte eine Mitarbeiterin gegenüber DAZ bestätigt.

Insgesamt sind nach Auskunft des Omnitex-Geschäftsführers 17 Beschäftigte von der Insolvenz betroffen. Die Wäscherei ist geschlossen.

Von Olaf Büchel