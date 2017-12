Intensivstation Heiligabend voll belegt

Leisnig. Feiertage sind besondere Tage – für manche besonders stressig, selbst wenn sie es sich ruhiger wünschen. Die DAZ sprach mit drei Mitarbeitern der Helios-Klinik Leisnig.Dr. Ulla Lieser, Leitende Oberärztin für Kinder- und Jugendmedizin, der Küchenchef Stephan Sommer und Matthias Cyrnik, Leiter der Intensivstation, erzählen über ihren Feiertagsdienst.

„Der Kreißsaal nimmt keine Rücksicht“, so Ulla Lieser. Wenngleich es kein Weihnachtskind an Heiligabend gab, erblickten am ersten Feiertag zwei kleine Erdenbürger das Licht der Welt. Ansonsten blieb es in der Kinderklinik ruhig. Turbulente Feiertage sind für die 55-Jährige dennoch nicht ungewöhnlich: „Es ist der selbst gemachte Stress.“

Da stürzt die Kaffeekanne vom Tisch

Klassiker seien Verbrühungen durch eine vom Tisch gerissene Kaffeekanne. Oder die Großmutter legte die Tablettenschachtel bereit, und ein neugieriger Zwei- oder Dreijähriger probiert in einem unbeobachteten Augenblick die bunten Kullern. „Das ist für die Familien schlimm und alle sind um so aufgeregter, wenn sie zu Weihnachten mit ihrem Kind ins Krankenhaus müssen. Wir versuchen, wie sonst auch, alle zu beruhigen, so gut es geht.“

Bescherung erstmals mit Enkelin

Mit 30 Jahren Diensterfahrung löst die Ärztin Heiligabend auf ihre Art. In der Familie in Leipzig wird die Bescherung auf ein Wochenende im Dezember vorgezogen. Da kommt tatsächlich der Weihnachtsmann, obwohl Liesers Töchter längst erwachsen sind. Trotzdem gilt: Ohne Weihnachtslied kein Geschenk. Dieses Jahr war für Ulla Lieser doch etwas neu: Ihre fünf Monate alte Enkelin saß erstmals mit in der Festtagsrunde.

Niemals Stillstand auf der Intensivstation

Matthias Cyrnik weiß schon vor Weihnachten: Die Intensivstation wird voll sein. Der 50-Jährige weiß: „Auf der ITS herrscht niemals Stillstand.“ 14 Patienten können aufgenommen werden, unter anderem vom Herzzentrum. Zum einen sind dann die Wege für Besucher nicht so weit. Und in den Häusern großer Städte werden für eventuelle Notfälle Kapazitäten frei. Auf der ITS ist die Stimmung anders als sonst. Weihnachtsmusik läuft, es spielt der Posauenchor, an Heiligabend gibt es Gesang sowie Live-Musik vom Keyboard. Es liege etwas Traurigkeit in der Luft: „Die Angehörigen können nicht mit daheim am Weihnachtsbaum sitzen. An diesem Tag wollen alle in Ruhe gelassen und nicht bespaßt werden.“ Ein voller Dienstplan an Heiligabend ändert für Cyrnik nichts an der Vorfreude auf die Bescherung: Bis 20.30 Uhr dauert der Dienst. Die 20- und 16-jährigen Söhne sind dann noch wach.

Vorkochen für die Familie

Der Herr am Herd, Stephan Sommer, bekommt beides unter einen Hut: Zu Hause ist er für das Festtagsmenü zuständig sowie für etwa 80 Patienten in der Klinik. Seit vier Jahren ist der 39-Jährige Küchenchef. „Für zu Hause wird vorgekocht“, lacht er. Dann ist über die Weihnachtsfeiertage alles bereit, wenn die Familie kommt. Vor allem sein fünfjähriger Sohn schätzt es, wenn nicht fürs Kochen Zeit aufgewendet werden muss.

Dank an die Küche freut das Team

Die Arbeit an Feiertagen unterscheide sich kaum von einem anderen Tag: Die Abläufe sind für rund 80 Patienten die gleichen wie für rund 140. Wer keine Sonderkost hat, bekommt Entenkeule, Wildgulasch oder Rotbarsch angeboten. Dafür wird übers Jahr beim Wareneinsatz so gerechnet, dass die Kostenkalkulation nicht überstrapaziert wird. Sommer: „Es ist Weihnachten, und es ist mit der Geschäftsführung abgestimmt, dass ein Festtagsessen serviert wird.“ Im Helios-Klinikum wird frisch gekocht. Das wüssten die Patienten zu schätzen, sagt Pflegedienstleiterin Uta Reichelt. Sommer bestätigt: „Wenn uns auf den Patientenkarten ein Dankeschön erreicht, weiß ich: Was die Küche dafür tun konnte, den Klinik-Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, das haben wir getan. Das freut das gesamte Team - besonders an Tagen wie Weihnachten.“

Von Steffi Robak