Waldheim

Warum nicht gleich so? Diese Frage stellt sich Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) beim Thema Breitbandausbau. Im Februar vergangenen Jahres hatte es der Stadtrat abgelehnt, am Förderprogramm teilzunehmen. Über 500 000 Euro Eigenanteil war ihnen zuviel Geld, um Glasfaserkabel zu ziehen, die 13 Prozent des Stadtgebietes mit schnellem Internet versorgen würden. Das hatte die Studie ergeben, die Waldheim in Auftrag gegeben hatte.

Förderung ohne Eigenmittel

Nun haben sich die Vorzeichen geändert. „Um das Vorhaben zu 100 Prozent gefördert zu bekommen, müssen wir eine neue Machbarkeitsstudie anfertigen lassen“, sagt Bürgermeister Ernst. Und darüber sollen die Waldheimer Stadträte auf ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag, dem 28. Juni, entscheiden. Bei 100-prozentiger Förderung wäre es fahrlässig, das Thema Breitbandausbau nicht erneut anzugehen, sagt Steffen Ernst. Eine neue Studie ist notwendig, weil die alte nicht mehr aktuell ist, begründet der Bürgermeister. Rund 52 500 Euro kostet diese, wovon Waldheim 50 000 Euro gefördert bekommt.

Conducta braucht mehr Platz

Im Gewerbegebiet wollen die Sensorspezialsten ihr Firmengelände erweitern. Darum will die Endress + Hauser Conducta GmbH Land von der Stadt kaufen. Insgesamt geht es laut Beschlussvorlage um 21 500 Quadratmeter. Dazu liefen bereits seit vergangenem Jahr umfangreiche Vorgespräche mit der Stadt. Nunmehr ist es an der Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Der Grundstücksverkauf würde nicht nur rund 344 000 Euro ins Stadtsäckel spülen. Er zeigt auch, dass sich die weltweit tätige Sensor-Firma weiter und dauerhaft in Waldheim einrichtet. Für diesen Verkauf braucht es die Zustimmung des Stadtrates.

Von Dirk Wurzel