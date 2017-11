Iraker wollen „Nafri“ in Döbeln dingfest machen und werden selbst angeklagt

Döbeln. Yassine B. ist ein Mensch, der im Polizeijargon „Nafri“ heißen würde: Nordafrikanischer Intensivtäter. Raubend, schlagend und klauend zog der Marokkaner 2016 durch Döbeln, beging Straftaten, seitdem er 2011 nach Deutschland kam – zuletzt in Döbeln. Wegen einer ganzen Litanei an Vergehen und Verbrechen, darunter schwerer Raub, hatte das Landgericht Chemnitz den Mann zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Er ist auch der Grund, weshalb sich jetzt drei unbescholtene irakische Asylbewerber auf der Anklagebank im Amtsgericht Döbeln wiederfanden. Gefährliche Körperverletzung lag ihnen zur Last. Sie sollen an einer Auseinandersetzung am 27. August 2016 auf dem Penny-Parkplatz in Masten beteiligt gewesen sein, bei der Iraker zwei Marokkaner verprügelt hätten, die sie für die Freunde des Nafris gehalten haben. Dabei seien auch Eisenstangen zum Einsatz gekommen. Den Anlass dazu setzte wie gesagt Yassine B, als er mit einem Messer rumfuchtelte einen Asylbewerber bedrohte. Der hatte um Hilfe gerufen.

Eins, fünf, drei – das Verfahren ist vorbei

„Im Irak ist es so, dass wir Leute festhalten dürfen, bis die Polizei eintrifft, wenn sie eine Straftat begangen haben“, sagte einer der Iraker, weshalb er und seine Freunde Yassine B. verfolgt haben. „Das ist in Deutschland auch so“, sagte Strafrichter Janko Ehrlich mit Blick auf das Festnahmerecht für Jedermann gemäß Paragraf 127 Strafprozessordnung. Für den Richter bestätigte sich nicht, dass die Angeklagten mit Eisenstangen auf die Geschädigten eingewirkt hatten. Diese hatten lediglich von Geschrei und einer darauffolgenden Schubserei berichtet und auch von einer Notwehrsituation. Für Richter Ehrlich stellte sich der Sachverhalt nach der Beweisaufnahme so dar: „Yassine B. hat mit dem Messer gedroht, der Bedrohte hat um Hilfe gerufen, Sie sind hingerannt. Yassine B. hat nach seinen Landsleuten gepfiffen, damit die ihm helfen. Dann ist der abgehauen, Sie sind hinterher und die anderen beiden Marokkaner sind an sie geraten. Können wir das irgendwie anders klären?“, regte Richter Ehrlich an, das Verfahren wegen geringer Schuld nach Paragraf 153 der Strafprozessordnung einzustellen. Der Staatsanwalt stimmte zu. Und so bleiben die drei Iraker, die einen polizeibekannten marokkanischen Intensivtäter stellen wollten, der das ganze Döbelner Asylheim in Angst und Schrecken versetzte, unbescholtene Bürger ohne Vorstrafen.

Von Dirk Wurzel