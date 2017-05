Waldheim. Etliche Leute beobachteten am 1. Mai ein bizarres Fahrmanöver: Ein Opelfahrer raste gegen 16.30 Uhr mit seinem Astra über die Hauptstraße und drehte auf dem Kaufland-Parkplatz Runden, ließ das Fahrzeug driften und die Reifen quietschen. Dabei, so berichten es Augenzeugen, knallte er gegen den Bordstein und die Hauswand, riss ein Fallrohr der Dachentwässerung ab, wie ein Foto zeigt, das der DAZ vorliegt. Mit kaputtem Opel – bei dem ganzen Gekurve hatte sich der Fahrer den Frontstoßfänger abgerissen – trat er den Rückweg an. Die Zeugen riefen die Polizei. Sie hatten den Verdacht, dass der Fahrer wohl nicht ganz alleine unterwegs gewesen war.

Ein Verdacht, der sich erhärten sollte. Laut Andrzej Rydzik von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz hatte der 33-jährige Fahrer des Opel rund zweieinhalb Promille Alkohol im Blut, als die Beamten den Mann durch die Zeugenhinweise nach seiner Aktion ermittelt hatten. Er dürfte nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort entgegensehen. Nach dem Gekurve beobachteten die Zeugen einen jungen Mann auf dem Kaufland-Parkplatz, der de abgerissenen Karosserieteile einsammelte. Ob der 33-Jährige zuviel Maibowle getankt hatte, ist nicht bekannt. Bei dem Unfall verursachte der Mann laut Polizei einen Sachschaden von etwa 2500 Euro.

Von diw