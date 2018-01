Jahnas Schwester im Ruhestand

Brigitte Kühn war 13 Jahre Gemeindeschwester in Jahna und zuletzt fast 27 Jahre in der ambulanten Pflege der Volkssolidarität Döbeln in der Region Ostrau unterwegs. Am Dienstag hatte sie ihren letzten Arbeitstag nach 45 Jahren im Dienst und blickte zugleich froh und traurig zurück.