Hartha

Auf dem Tisch von Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) sieht es nach Arbeit aus. Es stapelt sich Papier auf Papier, Ordner auf Ordner. Der Überblick ist ihm noch nicht verloren gegangen. Zusammen mit der DAZ nimmt er sich Zeit, einen Blick zurück auf das nun schon fortgeschrittene Jahr zu werfen. Wir sprachen mit ihm unter anderem über sein Herzensprojekt, den ewigen Kampf mit der schnellen Leitung und die Vorteile eines Lebens in der Kleinstadt.



DAZ: Herr Kunze, bald begrüßen wir das neue Jahr. Die obligatorische Frage nach guten Vorsätzen mal hinten angestellt – was hat sich 2018 bewegt in Hartha. Haben Sie ein Herzensprojekt?



Kunze: Definitiv den Um- und Ausbau der Pestalozzi-Schule. Einfach, weil der ganze Prozess so eine lange Geschichte mit sich zieht. Die ersten Visionen gab es schon vor 10 Jahren. Aber das war auch eine Zeit, in der in Sachsen noch Schulen geschlossen wurden – auch unsere stand unter Beobachtung. Da war an Investitionen kaum zu denken. Wir haben es vor allem dem Einsatz der damaligen Stadträte und engagierter Eltern zu verdanken, dass die Schule heute da ist, wo sie ist. Umso schöner, dass jetzt alles im Gang ist. Im Bereich Brandschutz hat sich eine Menge getan, wir haben den kleinen Mittelbau abgerissen und und und. Alles läuft nach Plan, drücken wir die Daumen, dass es so bleibt.



DAZ: Das Gewerbegebiet ist voll von soliden mittelständischen Betrieben. Die Stadt ist nach wie vor ein beliebter Industriestandort. Gibt es noch Luft nach oben?



Kunze: Die gibt es immer. Aber allein in diesem Jahr gab es etliche Erfolge. Da haben wir zum Beispiel Stefan Fichtner Nutzfahrzeuge GmbH, die in diesem Jahr ihren Standort im Gewerbegebiet West eingeweiht haben. Oder die Grundsteinlegung für eine neue Halle bei Kläger-Plastik im November –um nur einige zu nennen. Hier passiert was.



DAZ: Viele, vor allem kleinere Betriebe, beklagen Nachwuchsprobleme – da hilft auch solides Wirtschaften nicht, wenn die Arbeitskraft fehlt.



Kunze: Dass es Bedarf gibt, zeigen die vielen Ausbildungsmessen im Landkreis. Aber das ist nicht nur bei uns so. Die Firmen werden immer kreativer, wenn es darum geht, junge Leute für ihre Arbeit zu finden. Es ist nicht so, dass wir als Standort gänzlich unattraktiv sind. Ich bleibe positiv. Wir haben zum Beispiel seit diesem Jahr die vietnamesischen Auszubildenden bei uns.



DAZ: Breitbandausbau – Die unendliche Geschichte, nicht nur in Hartha. Wo steht die Stadt?



Kunze: So schlecht ist es um unser Netz gar nicht bestellt. Da wird immer ein ganz schöner Hype drum gemacht. Schauen Sie sich Pierburg oder die Spritzgussfirmen Stemke und Gluske an – die arbeiten alle im Spitzentechnologiebereich und keiner von denen war bis jetzt bei mir und hat gesagt, dass das Internet nicht funktioniert. Auch die kleineren Betriebe fahren mit dem, was sie haben, sehr gut. Natürlich gibt es Herausforderungen. Wir befinden uns ja nicht auf der Insel der Glückseligkeit. Aber es gibt immer eine technische Lösung, durch die wir Firmen auch hier halten können und neue Leute anlocken. Da haben wir durch die Nähe zum Hochschulstandort in Mittweida viele Möglichkeiten.



DAZ: Und die, die einfach nur in ihrem Arbeitszimmer oder auf dem Handy im Internet surfen wollen?



Kunze: Die Probleme gibt es ja vor allem in den kleinen Gemeinden. Da sind wir dran. Zumindest existieren aktuell Zwischenlösungen über Richtfunk. Außer in Teilen von Nauhain und Steina sind die Leute am Netz. Aber jetzt gab es eine ordentliche Finanzspritze vom Land, eine hundertprozentige Förderung für Hochleistungsgeschwindigkeit. Die Ausschreibungen stehen an.



DAZ: Die Anzahl der Megabyte ist also kein K.O.-Kriterium für ein Leben in Hartha. Werben Sie doch mal für ihre Stadt.



Kunze: Ich bin davon überzeugt, dass die Gemeinschaft hier groß geschrieben wird. Wir haben in fast allen Ortsteilen inzwischen kleine Weihnachtsmärkte oder Dorffeste, auf denen alle zusammenkommen. Hier herrscht ein Miteinander. Dann haben wir eine super Infrastruktur, was unsere Vereine betrifft und sind unschlagbar im Hinblick auf unsere Schullandschaft. Wir haben Grund-, Oberschule und Gymnasium, das ist ein mega Standortfaktor. Außerdem ist die Natur sensationell. Sie können wunderbar wandern gehen. Aber das Wichtigste: Wir sind eine Stadt der kurzen Wege. Ach, und parken ist hier auch kein Problem. Natürlich ist das alles entschleunigt, ist klar. Aber ist es nicht gerade das, was es ausmacht? Wenn ich Trubel will, bin ich bei Zeiten auch in Chemnitz, Dresden oder Leipzig. Man muss die Vorteile sehen wollen.



DAZ: Stichwort Vereinskultur. Es gibt einige Vereine, die um ihren Fortbestand fürchten, weil kaum jemand mehr nachrückt.



Kunze: Auf unsere Einwohnerzahl gemünzt, engagieren sich viele unserer Leute – auch junge. Klar, viele von denen arbeiten in der Regel weiter weg, haben lange Wege, Familie und einfach keine Zeit für das Vereinsleben. Trotzdem bringen sich hier bei weitem mehr Menschen ein als in einer Großstadt – behaupte ich. Ich mag es nicht, davon zu sprechen, wer etwas nicht tut und warum. Das verprellt diejenigen, die mitgestalten, und davon gibt es eine Menge.



DAZ: Auf dem Rundgang über den „Markt der Zukunft“ vor ein paar Wochen wurden Konzepte besprochen, die das Zentrum wiederbeleben könnten. Viele Bürger vermissen nach all den Schließungen ein Restaurant.



Kunze: Wissen Sie, hinter den Schließungen stehen immer auch Schicksale, ganz persönliche Beweggründe. Außerdem bedeutet jeder Geschäftsübergang auch eine Neuabnahme. Dann kommt das Amt und dann geht es los: Zweiter Fluchtweg und so weiter und sofort. Finden Sie da mal einen Betreiber. Ich glaube nicht, dass in Zukunft jemand in eine alte Gaststätte geht. Wenn, dann funktioniert das nur mit einem neuen Objekt oder durch Abriss.



DAZ: Also wünschen Sie sich auch ein Lokal?



Kunze: Ich wünsche mit vor allem mehr Möglichkeiten der Begegnung. Wir haben eine tolle Bibliothek, klar. Da kann man sich treffen, aber nicht so toll verweilen. Andersherum müssen neue Treffpunkte auch immer unterhalten werden, das darf man nicht vergessen. Ich setze große Hoffnungen in die Schule, wenn sie dann fertig ist, auf den schön gestalteten Hof. Die Kletterspinne, die da steht, wird wunderbar angenommen.



DAZ: Dann sind sie wunschlos glücklich?



Kunze: Zu tun gibt es immer. Ich wünsche mir einfach, dass der Schulstandort gut angenommen wird. Oh, und dass der Gewerbepark Süd sich weiter gut entwickelt und vielleicht für Start-Ups interessant wird. Dass vielleicht mal ein paar Querdenker aus Mittweida rüber schwappen. Wir haben viele tolle kleine Firmen, die in ihren Nischen richtig coole Sachen machen. Es wäre schön, wenn die auch immer mehr zum Dreh- und Angelpunkt werden, zum Beispiel für Schüler, die technikaffin sind oder andere Interessen haben.



DAZ: Auf was sind Sie in Hartha besonders stolz?



Kunze: Dafür, dass wir in so einer kleinen Stadt leben, sind wir breit aufgestellt. Nicht nur wirtschaftlich, auch kulturell. Das begeistert mich. Die „Black Diamonds“ zum Beispiel sind 20 geworden. Ich freue mich auch darauf, dass die Tanzperlen dieses Jahr noch Jubiläum feiern. Auch das Oktoberfest war ein Erfolg. Wir haben hier wirklich eine Vielfalt zu bieten, von der Buchlesung über Musik hinzu Dorffesten. In der Bibliothek steigern sich die Veranstaltungen auch jedes Jahr. Das Menschliche, das Ins-Gespräch-kommen – das funktioniert hier.

Von Lisa Schliep