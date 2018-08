Steina

b 12 Uhr ist am Sonnabend ordentlich was los in Steina. Zum zehnten Mal stellen die Organisatoren um die Ortschaftsratsvorsitzende Carin Lau ein Sommerfest auf die Beine – ein Jahrestag.

Für den Nachmittag wird noch Kuchen gebraucht: Wer zum Gelingen vom Steinaer Sommerfest beitragen möchte, kann daheim den Backofen anwerfen. Kesselgulasch, traditionell schon serviert, als im Sommer noch das Wildgatterfest in Saalbach gefeiert wurde, wird es als Auftakt zum Mittagessen ab 12 Uhr geben. Daheim muss also am Sonnabend niemand kochen.

Wer es gern den Nachmittag über bis hinein in die späten Abendstunden gesellig hat, wird mehrere passende Programmpunkte für sich finden. Ab 13 Uhr wird Go-Kart-Fahren angeboten. 14 Uhr geht der Nachmittag dann schon in die Kaffee- und Kuchenrunde über. Es können Lose gezogen werden und es gibt ein Kinderanimationsprogramm für die kleinen Festbesucher.

Das Steiner Dorffest hat seinerseits auch schon einen Kreis junger Organisatoren. Die Kinder und Jugendlichen aus dem Dorf zeigen ab 16 Uhr ein eigenes, extra für diesen Anlass einstudiertes Programm. 18 Uhr wird das Spanferkel angeschnitten, und 20 Uhr beginnt das Abendprogramm – wenn es nach Carin Lau geht, mit Feuerwerk. Mit Rücksicht auf die Trockenheit könnte sich das allerdings von selbst verbieten.

Von Steffi Robak