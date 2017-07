Jede Menge Kosmetika: Polnisches Paar soll im Döbelner Netto geklaut haben

Döbeln. Ein polnisches Ehepaar steht seit Donnerstag in Döbeln vor Gericht. Staatsanwältin Angelika Rickert legt Paulina und Wojciech W. räuberischen Diebstahl zur Last. Am 6. Dezember vergangenen Jahres habe das Ehepaar im Netto an der Unnaer Straße Kosmetikartikel, darunter jede Menge Rasierklingen und Bürstenköpfe für elektrische Zahnbürsten, gestohlen. Der Wert des Diebesgutes soll etwa 400 Euro betragen. Als der Ladendetektiv auf dem Parkplatz stellte, habe Paulina W. mit ihm um eine Tasche gerungen, die Beute enthielt, und dem Mann zudem die Autotür gegen den Oberarm geknallt. Wer bei einem Diebstahl erwischt wird und versucht, die Beute zu behalten, indem er Gewalt gegen eine Person anwendet oder diese mit Gefahr für Leib und Leben bedroht, macht strafrechtlich gesehen aus dem Vergehen des Diebstahls das Verbrechen des Raubes (Mindeststrafe ein Jahr Haft). Solche Straftaten verhandeln in Deutschland Schöffengerichte, wenn sie denn an Amtsgerichten angeklagt sind.

Vor dem Schöffengericht des Amtsgerichtes Döbeln hat Paulina W. den Diebstahl eingeräumt, nicht aber die Gewalt gegen den Ladendetektiv. Ihr Mann bestreitet alles. „Ich war schockiert, wusste nicht was los ist“, sagte Wojciech W. über die Auseinandersetzung seiner Frau mit dem Ladendetektiv. Sie seien nach Döbeln gefahren, um Bekannten geliehenes Geld zurückzugeben. Im Netto wollte das Paar Windeln kaufen, diese seien im Angebot gewesen. „Ich bin zu den Windeln gegangen, meine Frau wollte Kaffee holen“, sagte der 33-Jährige. Als sie dann im Auto saßen und der Ladendetektiv kam und seine Frau zur Rede stellte, habe sie im gestanden, etwas im Netto gestohlen zu haben.

Der 40-jährige Sicherheitsmann des Einkaufsmarktes schilderte die Ereignisse am Zeugentisch anders: „Durch den großen Einwegspiegel in meinem Büro sah ich, wie der Mann einen leeren Karton nahm und diesen mit Rasierklingen und den Zahnbürstenköpfen aus dem Regal an der Kasse füllte. Dann ging er zu seiner Frau, packte die Waren aus dem Karton unter seine Jacke, die Frau hat die restliche Ware in ihre Tasche gesteckt.“ Er sei den beiden dann unauffällig zu ihrem Auto gefolgt. Als er die Frau zur Rede stellte, stand er in der geöffneten Tür. Der Zeuge beschrieb das Gerangel um die Tasche, die er der Frau schließlich wegnehmen konnte. Problematisch an dieser Aussage ist, dass der Detektiv die Sache mit dem Karton nicht in seiner polizeilichen Vernehmung geschildert hatte. Auf diesen Umstand machte Rechtsanwalt Andreas Wutzmer aufmerksam, der den Polen verteidigte. Der Zeuge sagte daraufhin, dass der dies in seinem Bericht für die Netto-Markleitung geschildert habe. Nur ist dieser Bericht nicht in der Gerichtsakte.

Richterin Karin Fahlberg und ihre zwei ehrenamtlichen Richterkollegen des Schöffengerichtes nehmen sich nun die Zeit, die Angelegenheit weiter aufzuklären und weitere Beweise zu erheben. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Dirk Wurzel