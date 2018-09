Döbeln.

Beim 7. Döbelner Halbmarathon wurde wieder einmal geklotzt und nicht gekleckert. Fast 550 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – davon allein 112 Kinder – gingen am Sonntag bei schönstem spätsommerlichen Wetter an den Start. Die straff durchorganisierte Veranstaltung unterstützten 100 freiwillige Helfer. Zuschauer, Freunde, Eltern, Großeltern und Aktive ließen den Start- und Zielbereich auf dem Veranstaltungsgelände vor dem Sport- und Freizeitzentrum WelWel teilweise aus allen Nähten platzen.

Cheforganisator Andreas Bunk zog nach dem Ende ein positives Fazit: „Wir sind sehr zufrieden gewesen mit dem heutigen Tag. Uns erreichten schon jede Menge positive Feedbacks. Bei den Kindern können wir zudem einen neuen Teilnehmerrekord vermelden.“

Mittlerweile zum Inventar der Veranstaltung gehört Stefan Bräuer. Der Moderator heizte den Teilnehmern wie schon in den zurückliegenden Jahren vor dem Start so richtig ein und schickte diese gemeinsam mit den Stardust Deluxe Cheerleadern aus Leipzig auf die bis zu 21,1 Kilometer langen Strecken. Aus allen Himmelsrichtungen waren die Aktiven angereist. Einer der prominentesten hatte sich von Chemnitz aus nach Döbeln auf den Weg gemacht. David Bergner, Coach vom Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC, nahm die 10 Kilometer in Angriff und überquerte als 46. die Ziellinie. Damit hatte auch er sich nicht nur einen Starterbeutel, sondern auch die in diesem Jahr neu gestaltete Finisher-Medaille verdient.

Früh übt sich wer ein Läufer werden will. Die Jüngsten der 112 Kinder, die beim Sparkassen-Kids-Cup auf die Strecke gingen. Quelle: Jörg Schreiber

Pünktlich um 9.40 Uhr gingen die ersten Läufer an den Start. Beim Sparkassen-Kids-Cup liefen die jüngsten bis zehn Jahre über die 400 beziehungsweise 800 Meter Distanz. Anschließend fiel der Startschuss zum Hauptevent, dem 21,1-Kilometer langen Halbmarathon. Diesen gewann bei den Männern in 1:19:10 der Nerchauer Lars Krause. Der 48-Jährige hatte knapp eine Minute Vorsprung auf die deutlich jüngere Konkurrenz.

Auch bei den Frauen konnte sich mit Jana Schönlebe vom SC DHfK Leipzig eine erfahrene Läuferin durchsetzen. In 1:36:24 lief die 54-Jährige dem Feld auf und davon.

All jene, die nicht die Strapazen der Maximal-Distanz auf sich nehmen wollten, besaßen die Möglichkeit, sich an den 10, 5 oder 2,5 Kilometer zu versuchen. Im Ziel wurden dann alle Läufer mit Live-Musik empfangen. Bleeding Sunset aus Döbeln spielte für die Aktiven und Zuschauer schnittigen Rock und Blues. Doch nicht nur mit der Live-Band wollten die Veranstalter bei der 7. Auflage neue Wege gehen. Ein ganz besonderes Anliegen war es ihnen, Frank Ebert aus Chemnitz zu unterstützen. Er wollte seiner an Leukämie erkrankten Schulfreundin Christina helfen und organisierte im Rahmen des Halbmarathon eine Typisierungsaktion. Bei Andreas Bunk und seinem Team traf er damit auf offene Ohren. „Wir sind natürlich dabei, wenn wir die Möglichkeit haben, Leben zu retten“, so der Cheforganisator.

Von Jörg Schreiber