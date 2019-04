Jeßnitz

Nur noch einen Schritt vom großen Ziel entfernt ist Mario Pohl aus Jeßnitz: Der 39-Jährige hat das Halbfinale der Sat.1-Abnehmshow „ The Biggest Loser“ überstanden und steht unter den letzten Vier, deren Kampf um den Sieg in der zehnten Staffel und 50 000 Euro Preisgeld am kommenden Sonntag zu besten Sendezeit gezeigt wird (20.15 Uhr, Sat.1).

„Ich habe gehofft, dass es klappt. Meine Familie wird mich feiern. Aus 50 Leuten bin ich unter den vier Finalisten. Die werden total ausflippen“, sagte Mario, nachdem die Entscheidung feststand. Und fügte gewohnt kämpferisch an: „Mir tut es leid um die drei Konkurrenten. Das Ding fahre ich heim, komme was wolle.“

Ganzen Menschen abgeschüttelt

Marios frühere Teamkollegin Jenny hatte diesmal prozentual am wenigsten abgenommen und flog nach dem Halbfinale raus. Der 1,91 Meter große Sachse dagegen verlor nochmal ordentlich Gewicht: 5,8 Kilo gingen in einer Woche runter.

Die Halbfinalisten (v.l.): Julian, Mario, Melanie und Michael Quelle: © SAT.1

Vor dem Finale wog Mario „nur“ noch 122,3 Kilogramm und hat damit seit dem Start 73,8 Kilo abgenommen. „Ich habe wirklich einen ganzen Menschen innerhalb von kürzester Zeit von mir abgeschüttelt“, sagte Mario nach dem Wiegen selbst immer noch erstaunt.

Letzte Herausforderungen im Schnee

Trainerin Mareike Spaleck war nicht weniger beeindruckt: „Wir sagen jedes Jahr, dass man Dinge erreicht, die nicht mehr krasser gehen. Mario hat noch einmal einen draufgesetzt. Das ist unfassbar“, sagte sie. Der Jeßnitzer bedankte sich ausdrücklich bei den Trainern, durch die er auch gesundheitlich wieder wesentlich besser dasteht.

Japsend im Schnee: Mario Pohl sah bei der ersten Herausforderung kaum Land, wurde später beim Steine schleppen aber Zweiter. Quelle: © SAT.1

Zuvor hatten Mario und die anderen Kandidaten ordentlich schwitzen müssen. Nach einer Trainingseinheit ging es in den Schnee, wo Gegenstände über vier Hindernisse transportiert werden mussten, ohne etwas fallen zu lassen oder zu umzureißen. Hier lag der Jeßnitzer hinten.

Bonus-Kilo hilft ins Finale

Dann mussten 20 Kilo schwere Bausteine einen Schneehang hinauf gezogen und gestapelt werden. Hier holte sich Mario den zweiten Platz und ein Kilo Bonus. Damit war er sicher im Finale.

Von Sebastian Fink