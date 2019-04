Döbeln/Wöllsdorf

Still ruht der Bau der kleinen Brücke über den Mühlgraben im Döbelner Ortsteil Wöllsdorf schon seit über einem Jahr. Eigentlich sollte die Brücke im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung von 2013 bis Ende 2017 saniert sein. Bereits im Sommer 2017 hatte eine Wermsdorfer Firma mit dem 270.000 Euro-Auftrag begonnen, den ihr der Stadtrat im Juni 2017 vergeben hatte. Doch nachdem die Brücke freigelegt war, wurde festgestellt , dass das Bauwerk ohne tragfähige, frostsichere Gründung war. Auf Grund von verrotteten Holzrosten bestanden horizontale Hohlräume. Die Widerlager waren ebenfalls nicht mehr tragfähig. Die Wermsdorfer mussten die Segel streichen. Die geplante Sanierung wurde wegen Unwirtschaftlichkeit eingestellt.

Neubau ist wirtschaftlicher als Sanierung

„Es wurde festgestellt, dass ein Brückenneubau wirtschaftlicher ist, als die aufwendige Sanierung des bestehenden Bauwerks. Das bedeutet, die Brücke muss abgetragen und komplett erneuert werden. Dazu gehört auch eine neue Gründung“, sagte damals Stadtpressesprecher Thomas Mettcher. Anfang 2018 wurde deshalb ein Baugrundgutachten erstellt und im Sommer 2018 neu geplant.

Nun ist die Brücke an der Mühle in Wöllsdorf der letzte Hochwasserschaden von 2013, den die Stadt Döbeln noch beheben lassen muss. Jetzt gibt es für die alte Steinbogenbrücke einen neuen Anlauf. Die Wermsodrfer Firma hatte den Bauauftrag aufgekündigt. So musste neu ausgeschrieben werden. Der Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für den Neubau der Brücke vergeben.

Neubau muss bis Jahresende stehen

In der Woche nach Ostern soll damit begonnen werden. Die neu beauftragte Baufirma hat es bis zur neuen Baustelle nicht weit. Denn die Bau Logistik GmbH aus Döbeln errichtet gerade die neue Zschopaubrücke in Töpeln. Auch an der neuen Brücke zwischen der Schillerstraße und der Sörmitzer Straße bauen die Bauleute der Firma bereits seit zwei Wochen. Auch für die vergleichsweise kleine Wöllsdorfer Brücke hatten die Bauingenieure des Unternehmens das günstigste Angebot abgegeben. 920.000 Euro wird der Neubau kosten. Bis Jahresende muss der aus Hochwasserfördermitteln geförderte Neubau fertig sein.

Von Thomas Sparrer