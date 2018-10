ROSSWEIN

Seit diesem Schuljahr hat die Roßweiner Geschwister-Scholl-Oberschule einen neuen Mittagsversorger. Statt Thomas Kretschmer, der vom früheren Lindenhof aus verschiedene Kindereinrichtungen mit Mittagessen versorgt (DAZ berichtete), ist es nun Sodexo, die das Essen an die Bildungseinrichtung liefern.

Der Anbieter-Wechsel hat für Schulleiter Thomas Winter vor allem organisatorische Gründe. An der Qualität des Essens habe er persönlich all die Jahre nichts auszusetzen gehabt. Allerdings war die Zahl der mitessenden Schüler in der letzten Zeit immer weiter gesunken. Was auch am nicht vorhandenen bargeldunabhängigen Abrechnungssystem gelegen habe. „Für die Eltern war es nicht kontrollierbar, ob ihre Kinder mit dem mitgegebenen Geld tatsächlich in der Schule Mittag essen gehen oder nicht.“ Und am Ende waren es gerade mal noch 15 Schüler von insgesamt 300 an der gesamten Schule, die sich in der Mittagspause in der Mensa trafen. „Da bestand dann Handlungsbedarf, vor allem die Eltern haben sich nachdrücklich eine Verbesserung gewünscht“, erklärt Thomas Winter, der allerdings auch einräumt, dass es an der Roßweiner Oberschule noch zu keiner Zeit mehr als 80 Schulessen-Nutzer gegeben habe. Bereits im vergangenen Herbst habe man also einen neuen Anbieter gesucht, damals allerdings keinen gefunden, so dass Thomas Kretschmer weiterhin das Mittagessen lieferte. Der Vertrag mit ihm wurde zum Sommer vom Schulträger, also der Stadt Roßwein, endgültig gekündigt, ein neuer Anbieter gesucht. Seit dem Sodexo die Essensversorgung übernommen hat, ist die Zahl der Mitesser an der Oberschule wieder gestiegen. Etwa 40 Essen gehen täglich über den Ausgabetisch. Zunächst für ein Jahr läuft der Vertrag mit Sodexo.

Vor allem mit der Art der Abwicklung der Essensversorgung ist Thomas Winter zufrieden. Die Abläufe in der Mittagspause hätten sich entspannt, die Anlieferung erfolge pünktlich und die Schüler hätten deshalb jetzt die Möglichkeit, auch mal ein paar Minuten eher zu essen.

Für die Ausgabe ist eine frühere Schülerin der Oberschule aktiviert worden. Janine Kluge wird beim Essensanbieter dafür beschäftigt, das Mittag an die Schüler auszugeben. Alles andere läuft online und wenn gewünscht sogar per App – sowohl die Bestellung als auch Bezahlung. Diese zeitgemäße Organisation hatten sowohl der Schulleiter als auch die Eltern beim bisherigen Anbieter vermisst.

Von Manuela Engelmann-Bunk