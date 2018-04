Jetzt kommt noch der neue Penny-Markt

Döbeln. Das Wohngebiet Döbeln-Nord ist in diesem Jahr der Ort in Döbeln, wo am meisten investiert wird. Ab Mai startet nun auch der Bau des neuen Einkaufsmarktes auf der Fläche vor der Ginkgo-Apotheke an der badischen Straße. Der 800-Quadratmeter große Einkaufsmark wird von Penny betrieben. Der langfristige Mietvertrag wurde jetzt unterschrieben. Mit drei Bäckereien wird gerade noch über den Backshop im Eingangsbereich verhandelt.

Aussehen wird der Markt genau so wie der gerade eröffnete neue Penny-Markt in Ostrau. Die TAG hat die Industriebau Haldensleben, die auch den Ostrauer Markt gebaut hat, mit dem Neubau in Döbeln-Nord beauftragt. Wenn nach dem Baubeginn Anfang Mai alles glatt läuft, soll der neue Penny-Markt in Döbeln-Nord zum Jahresende eröffnen.

„Seit dreieinhalb Jahren investieren wir kontinuierlich in die weitere Aufwertung des Wohngebietes Döbeln-Nord“, erklärt dazu Dirk Förster-Wehle, Leiter Immobilienmanagement der TAG in Döbeln. Das Unternehmen besitzt in Döbeln-Nord 900 Wohnungen und wertet diese durch Balkonanbauten und Grundrissänderungen für verschiedene Altersgruppen auf. Aktuell werden in der Badischen Straße 11/12 86 Wohnungen altersgerecht umgebaut. Am Doblina-Weg startet noch in diesem Jahr das nächste Projekt. Zudem zieht der Aktiv-Treff „Liebenswert Wohnen“ mit Angeboten für Jung und Alt von der Straße der Jugend in die Räume der ehemaligen Zahnarztpraxis im Dienstleistungsgebäude an der Badischen Straße 3 um. Die zentraler gelegenen Räume werden dafür gerade umgebaut.

Neben den Investitionen der TAG wird das Wohngebiet aktuell auch durch neue Eigenheime und die höherpreisigen Wohnungen in den Stadtvillen der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt aufgewertet. Die Stadt beginnt noch im April mit dem Bau der neuen Zweifeldsporthalle hinter dem Schulzentrum.

Kommentar: Neues Gesicht für Döbeln-Nord Wer hätte das gedacht: Aus dem hässlichen Entlein wird noch ein stolzer Schwan. Das lässt die intensive Bautätigkeit im ehemaligen Plattenbaugebiet Döbeln-Nord erwarten. In keinem anderen Stadtteil von Döbeln wird gerade soviel gebaut. Der Großvermieter TAG steckt gerade viel Geld in seine 900 Wohnungen, baut Balkone, ändert Grundrisse, schafft altersgerechte Wohnmodelle, neue Arztpraxen, Treffpunkte und nun auch noch einen neuen Einkaufsmarkt. Dass nun gerade der Discounter Penny, der vor ein paar Jahren den Einkaufsmarkt im Rücken von Döbeln-Nord aufgab, nun an anderer Stelle in einen hochmodernen Markt zieht, klingt dabei etwas schräg. Es ist aber nachvollziehbar. Der neue Markt entsteht im Zentrum des Wohngebietes. Da wo die Stadt ein modernes Schulzentrum hinklotzte und jetzt eine nagelneue Sporthalle baut. Da wo die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Stadtvillen mit gehobenen Wohnungen neben die gut sanierten Plattenbauten setzt und wo Eigenheimer im neuen Wohngebiet Sonnenterrassen das Bild eines gut durchmischten Wohngebietes abrunden. Nord entwickelt sich somit schon lange weg von einem Arme-Leute-Viertel. Hier ist Platz für jedermann, ob großer oder kleiner Geldbeutel. Und nicht zuletzt wird der moderne Einkaufsmarkt auch Kunden aus anderen Stadtvierteln anlocken und ihnen zeigen, dass sich Döbeln-Nord zu einem attraktiven Wohnstandort wandelt. th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer