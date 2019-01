Wenn hart arbeitende Menschen um mehr Geld oder wie im Mockritzer Fall des Autozulieferers Joyson sogar um den Erhalt ihrer Jobs streiken, ist es als Betrachter von außen meist schwierig, die Position des Arbeitgebers gut zu finden. Es geht fast immer um Profitmaximierung auf dem Rücken der Beschäftigten. Joyson aber macht es nahezu unmöglich, die Firmenpolitik nicht zu kritisieren. Das liegt nicht allein an dem Fakt, dass das Unternehmen einen gerade erst aufgekauften Standort schließt und damit so etwas wie Marktbereinigung betreibt. Vielmehr ist es die fadenscheinige Erklärung, es gebe nun zu viele deutsche Standorte mit ähnlicher Produktion und Mockritz sei als kleinster eben fällig. Dabei ist er von den vier deutschen Betrieben der einzige ohne Betriebsrat oder Tarifvertrag, den man eben am leichtesten los wird. Dann spart man sich auch langes Verhandeln. Wenn dann noch verdienten Angestellten, die zum Teil seit der Betriebseröffnung 1996 am Standort arbeiten, „Konsequenzen“ angedroht werden, während sie zum Warnstreik gehen, sinkt die Sympathie gen Null. Hätte die Geschäftsleitung so etwas wie guten Stil – es wäre ein Anfang. Ach, eine kleine Kritik an der Gewerkschaft gibt es doch: Bei 98 Prozent Mitgliedern in der Belegschaft, hätte man in 22 Jahren durchaus einen Betriebsrat auf den Weg bringen können.

