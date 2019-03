Leisnig/Polkenberg

Mit „Tulpen aus Amsterdam“ und in kleiner Besetzung ging es los – die Besucher des Jubiläumskonzertes vom Fröhlichen Akkordeon-Express durften sich die große Orchesterbesetzung herbeisingen in der Sachsenhöhe von Polkenberg. Und sie taten es gern und vielstimmig, war doch per Leinwand dafür gesorgt, dass der Text in großen Buchstaben zum Mitsingen eingeblendet. Es sollte für alle ein schöner Tag werden.

Mit „Flieger“ starten alle durch

Zu“ So ein schöner Tag“, dem Fliegerlied, erneut mit eingeblendetem Text, saßen dann schon ein paar mehr Musiker i n den Reihen der Akkordeonspieler. Orchesterleiterin Antje Roßburger hatte das Programm so gestaltet, dass sich der Klangkörper nach und nach vergrößerte.

Mit lyrischen Walzerklängen startete dann das vollständige Orchester in das Jubiläumskonzert. Das Orchester unter Leitung von Antje Roßburger existiert mittlerweile seit 25 Jahren. Bass und Schlagzeug vervollkommnen die instrumentale Begleitung. Gelegentlich wird gesellt sich eine Gesangsstimme dazu. Zum Jubiläumskonzert gabes eine Sondereinlage: Plötzlich spielten die Musiker vom Dürrweitzschener Schalmeienorchester auf.

Das große Orchester vom Fröhlichen Akkordeon-Express zählt mittlerweile 42 Musikanten im Alter von 14 bis 70 Jahren. „Viele davon begleiten das Orchester bereits seit zehn,15 oder 20 Jahren, eine Mitspielerin ist sogar 25 Jahre dabei“, so Antje Roßburger.

Musiker alle aus Döbelner Region

Seit ihrem sechsten Lebensjahr Saxofon- und Klarinettenspielerin, stieg sie als Erwachsene auf das Akkordeon um – gleich mit der Option, andere Menschen im Spielen dieses Instrumentes zu unterrichten. Nach zwei Jahren verfügte sie über die dafür nötigen Fertigkeiten und unterrichtet für die in Hessen ansässige Musikschule Fröhlich.

Antje Roßburger ist an verschiedenen Schulen im Umkreis anzutreffen, so in Leisnig, Großweitzschen, Waldheim und Hartha. In diesen Lerngruppen, zu denen schon Siebenjährige dazustoßen, wachsen die Musiker heran, sie nach drei Jahren Unterricht in das mittlere, und weitere vier bis fünf Jahre später in das Hauptorchester hineinwachsen. „Ich hatte auch schon alle Musiker gemeinsam auf der Bühne“, so Roßburger.

Das sind dann fast 100 Akkordeonspieler. So erklärt es sich auch, dass bei den Konzerten einige der Spieler nur mit der rechten Hand die Melodie spielen und währenddessen die linke Hand, für die Bässe, ruhen lassen. Das werde sonst in geschlossenen Räumen so extrem laut, dass die Melodie gar nicht mehr zu hören ist.

September Auftritt im Friedrichstadt-Palast

Gespielt werde Musik zu jedem Anlass sowie für jedermann, vom Stimmungs- und Volkslied bis hin zu Stücken aus gänzlich anderen Sparten, wie zum Beispiel Hard-Rock.

Konzertreisen führten dass Orchester bereits in viele Länder Europas. Zudem sind die Musiker deutschlandweit unterwegs, spielten bereits im Gewandhaus in Leipzig. Für September steht ein gemeinsamer Auftritt mit weiteren Musikschulorchestern im Friedrichstadt-Palast in Berlin auf dem Programm.

Von Steffi Robak