Leisnig/Polkenberg

Am Sonntag erleben die Gäste der „ Sachsenhöhe“ in Polkenberg ein fulminantes Musikereignis: Ab 15 Uhr tritt dort ein großes Akkordeon-Orchester auf. Es handelt sich um das Jubiläumskonzert des seit 25 Jahren existierenden Orchesters, das von Antje Roßburger geleitet wird.

Konzertreisen durch Europa

Zwischen 30 und 40 Musiker im Alter zwischen 14 und 70 Jahren sind mit der Orchesterleiterin unterwegs zu Auftritten. Diese führen das Ensemble bereits bis nach Ungarn, Tschechien und mehrfach nach Kroatien, Griechenland, Polen sowie Frankreich.

In der Region ist der Fröhliche Akkordeon-Express alles andere als unbekannt, proben die Musiker doch unter anderem in Leisnig und Sitten sowie in Großweitzschen, Hartha, Waldheim und Trebsen. Zumeist werden diese Proben in den Grundschulen angeboten.

Als Jugendliche ins Hauptorchester

„Mit den Schulen arbeiten wir sehr eng zusammen“, so Antje Roßburger. Schon Sechs- bis Siebenjährige beginnen bei ihr mit dem Unterricht, spielen erste Stücke in einem eigens für die kleinen existierenden Orchester.

Die Zehn- bis 14-Jährigen spielen im mittleren Orchester, bis sie im Jugendalter so gut spielen, dass sie in das Hauptorchester wechseln können. Dieses ist nun am Sonntagnachmittag in Polkenberg zu erleben. Das Konzert beginnt 15 Uhr.

Von Steffi Robak