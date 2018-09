Döbeln

„Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuss der ganzen Welt!“. Dieses Zitat aus Schillers „Ode an die Freude“ aus dem Schlusschor von Beethovens neunter Sinfonie hat Intendant Ralf-Peter Schulze über die neue Saison des Mittelsächsischen Theaters Döbeln-Freiberg gestellt. Am Sonntagmittag stellte er im Döbelner Theater das neue Programm und die neuen Ensemblemitglieder in einer großen Gala vor.

Die 146. Saison im Döbelner Haus ist zugleich die 25. des Mittelsächsischen Theaters Döbeln-Freiberg und der Mittelsächsischen Philharmonie. Vor 25 Jahren gründeten nämlich die Stadt Döbeln, die Stadt Freiberg und der damalige Landkreis Freiberg das Mittelsächsische Theater. Aus den Orchestern des Döbelner Hauses, des Freiberger Theaters und der Wismut entstand die Mittelsächsische Philharmonie. Der Klangkörper stand somit auch bei der Spielzeiteröffnung im Mittelpunkt. Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Raul Grüneis erklangen gleich Rossini, Wagner und Verdis Preludio aus La Traviata oder Bachs Violinenkonzert a-Moll.

Dazwischen sorgten Mitglieder des Schauspielensembles mit Patrick Süskinds (Das Parfüm) Einakter „Der Kontrabass“ für einige Lacher. Dabei konnte sich gleich auch der neu verpflichtete aus der Slowakei stammende Schauspieler Peter Peniaska vorstellen.

Generalmusikdirektor Raul Grüneis hat mit seinem Orchester in den acht Sinfoniekonzerten der Jubiläumssaison einige Großprojekte vor. Dazu wird wieder mit der Chemnitzer Singakademie zusammen gearbeitet. Etwa, wenn beim zweiten mit „Prophet“ überschriebenen Sinfoniekonzert am 19. Oktober in Döbeln Mendelsohns „Elias“ erklingt. „Titan“ steht über dem 3. Konzert am 7. Dezember, wenn Beethovens 9. Sinfonie erklingt. Das erste Sinfoniekonzert ist am 21. September mit „Zweifler und Grübler“ betitelt. Es erklingen Regers Klavierkonzert f-Moll und Brahms Sinfonie Nr. 4. Richard Wagners „Siegfried“ ist Ende Mai 2019 beim 7. Sinfoniekonzert in einer konzertanten Aufführung geplant.

Vereinschefin Simone Simon (grünes Kleid) freut sich, wenn sich beim Theaterfrühstück des Fördervereins Zuschauer und Ensemblemitglieder begegnen. Quelle: Gerhard Dörner

Mit der Posse „Pension Schöller“ startet die Schauspielsparte in zwei Wochen mit der ersten Premiere. Am Dienstagabend, 18.30 Uhr ist dazu im Roßweiner Ratssaal die Einführungssoiree.

In der Vorweihnachtszeit kommt für die Kinder der Region „Der gestiefelte Kater“ auf die Theaterbühne der Stiefelstadt Döbeln. „Mit Karamba und Karacho“, verspricht Dramaturg Matthias Wolf einen spanisch angehauchten temperamentvollen gestiefelten Kater.

Der ganz aktuellen Frage. „Wieviel Sicherheit verträgt Freiheit oder wieviel Sicherheit braucht der Mensch“, widmet sich das Theater mit der satirischen Komödie „Yellow Line“ von Juli Zeh und Charlotte Roos. Dem digitalen Wandel widmet sich ab Februar das Jugendstück „Let’s Play: Reality“, das am Mittelsächsischen Theater deutschlandweit Premiere hat.

Den Reigen der Programmvorstellungen des Musiktheaters durfte Neuzugang Johannes Pietzonka eröffnen. Der ehemalige Latein- und Musiklehrer hat in Döbeln nach seinen Opernsänger-Studium sein erstens Engagement als Tenor und glänzte mit Franz Lehárs: Gern hab ich die Frau´n geküsst. Erste große Musiktheaterpremiere wird Anfang November Donizettis Maria Stuart sein. Gefolgt von Johann Strauss’ „Fledermaus“ im Dezember. Paul Linckes „Frau Luna“ soll zudem ab Juni 2019 die Seebühne in Kriebstein erobern.

Mitglieder des Theaterfördervereins versorgten die Besucher der Spielzeiteröffnung mit dem traditionellen Theaterfrühstück. Quelle: Gerhard Dörner

Der Förderverein „Freunde des Döbelner Theaters“ sorgte übrigens vor der Galavorstellung mit seinem liebevoll vorbereiteten Theaterfrühstück für das leibliche Wohl der über 100 Gäste. Der Verein, der am Sonntag auch sein 60. Mitglied aufnehmen konnte, organisiert nach den Döbelner Premieren wieder die Premierenfeiern mit Publikum und Mitwirkenden vom Theater. Zudem unterstützt der Verein das Jugendtheater, um auch weiter junge Leute für das Döbelner Theater zu begeistern.

Kommentar: Europa in unserem Theater Einen Auszug aus der „Europahymne“ hat das Theater als Überschrift für seine 146. Döbelner Spielzeit gewählt und feiert zugleich ein Vierteljahrhundert, die das Mittelsächsische Theater und seine Philharmonie besteht. Damals 1993 gründeten der Landkreis Mittelsachsen und die Städte Freiberg und Döbeln das Theater neu. Das nahm dem später gegründeten gemeinsamen Landkreis Mittelsachsen irgendwie den Namen schon vorweg. In dieser Jubiläumssaison gibt sich das Theater aber europäisch. Nicht nur wenn man die Liste der Komponisten auf dem Spielplan betrachtet oder wenn Beethovens Neunte mit der Ode an die Freude im Schlusschor erklingt. Auch im Ensemble spiegelt sich ein offenes Europa wider. Neben Neuzugängen vom Eduard von Winterstein Theater Annaberg, aus Leipzig oder Hamburg singen und spielen neue Künstlerkollegen aus Kroatien, der Slowakei, aus Griechenland und aus Russland im Ensemble. Auch mit dem Spielplan vertritt das Theater gesellschaftliche und europäische Werte, wenn es beim prunkvollen Konzert mit Beethovens Neunter an das Ende des ersten Weltkrieges vor 100 Jahren erinnert und der großen Sinfonie den „Liebeszauber“ des mit 23 Jahren gefallenen Komponisten Rudi Stephan gegenüber stellt. Ebenso im Schauspiel, wenn mit der Gegenwartsautorin Juli Zeh aktuelle Themen wie innere Sicherheit und Freiheit auf den Spielplan kommen. So trägt die Kunst zum gesellschaftlichen Diskurs bei und kann Orientierung geben. th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer