„Was heißt das schon, 60 Jahre. Das ist nichts weiter als eine statistische Erhebung!“ Jürgen Hermsdorf muss es wissen. Am Montag wurde er 60 Jahre alt. Hermse, so der Spitzname des Karnevals-Präsidenten, sitzt mit Jeans und Polohemd in seiner Küche. Der Leisniger erzählt von seinem Auslandseinsatz in Waldheim und dass er für seine Frau über Grenzen ging.