Leisnig

„Mensch, eine Ehrung... Das ist gar nicht so mein Ding…“ Am Ende hat sich Jürgen Hermsdorf doch gefreut, gesteht er. Zur Jahreshauptversammlung vom Carneval Club Leisnig (CCL) verlieh ihm der Vereinsvorstand am Freitag die Ehrenpräsidentenwürde.

Dieses Amt gibt es nun im Verein zweimal: Ehrenpräsident war bisher nur Werner Hynitzsch. Hört man Hermsdorf reden, spricht extrem viel Hochachtung vor dem zwanzig Jahren älteren Vereinsfreund aus ihm. „Über zwanzig Jahre lang hat er den Verein geführt – eine echte Leistung.“ Hermsdorf stand insgesamt zwölf Jahre lang an der Spitz des CCL, gab das Präsidentschafts-Zepter vor einem Jahr an Mario Richter weiter.

Was er als Ehrenpräsident nun alles darf? „Keine Ahnung, vielleicht mal kostenlos das Klo benutzen?“ mutmaßt er in seiner gewohnt spaßig-derben Art. Dabei ist er sich trotzdem der Wertschätzung bewusst, die ihm nach seiner zwölfjährigen Präsidentschaft zuteil wird. Denn da müsse er ja auch einiges richtig gemacht haben. Sein Nachfolger Richter sei ein Mann der leisen Töne, und dabei sehr konsequent. „Wenn er sagt: Dort geht’s lang, dann wird das auch so. Ich schätze das sehr.“

Hermsdorf wandte sich nach seinen Dankesworten am Freitag besonders an die jüngere, hoffentlich bald in die Vorstandsverantwortung nachrückende Generation. Oder wie er es formuliert: „Ihr müsst nun langsam mal den Finger ziehen.“ Mitmachen und Spaß haben, das sei das eine. Verantwortung mit zu tragen, ist noch eine andere Hausnummer. Er habe schon so seine Kandidaten im Auge, denen er es auf jeden Fall zutraut.

Wo es nun in der bevorstehenden Saison lang geht, das gibt das Motto vor: „Ob Dschungel- oder Inselleben - die 66 lässt Leisnig beben“ lautet es. Und lässt in gewisser Weise auch ahnen, was kommt. Da werden diverse Medienformate aus Film und Fernsehen und deren Portagonisten mächtig auf die Schippe genommen. Die 66 ist dabei alles andere als aus der Luft gegriffen: Es handelt sich um die 66. Saison für die Leisniger Narren.

Ja, da fängt angeblich das Leben an, mit diesen magischen 66 Jahren. Es lässt sich erahnen, wen die Leisniger Narren aus diesem Anlass aus der Kiste zaubern.

Auch oder gerade im 66. Jahr stehen die Zeichen zwar nicht auf große Veränderungen, aber trotzdem haben sich die Narren um ihre Programmgruppen-Verantwortlichern vorgenommen, die Programmstruktur noch stärker auf junges Publikum zurecht zu schneidern.

„Bis auf die Eröffnungsveranstaltung und den zweiten Sonnabend, die immer schon sehr schnell ausverkauft sind, gibt es im Publikum an den anderen Tagen durchaus ein paar Lücken“, so Hansjörg Oehmig aus dem Vorstand. Insgesamt würde sich der Besucherzuspruch im grünen Bereich bewegen. „Aber wir hätten es schon gern noch ein wenig dunkelgrüner“, sagt Oehmig.

Die Idee für die bevorstehende Saison lautet deshalb: Der erste Sonnabend sowie der Rosenmontag sollen sich noch stärker an jugendlichem Publikum orientieren, zum Beispiel mit der Musik-Auswahl. Discotheker sollen dafür auflegen.

Der Rosenmontag könnte zu einem neuen Geheimtipp werden für jene, die es musikalisch discomäßiger wollen, die aber trotzdem auch einige Programm-Leckerbissen erleben möchten, die es sonst nicht zusehen gibt: der Rosenmontag soll in Leisnig stärker zum großen Auskehr werden. Im Pogramm werden dann Einlagen gezeigt, die sonst eher den Narren im Verein intern vorbehalten bleiben. Was manchen unter den Gästen freuen wird: Die Playback-Einlagen kehren zurück, wenn auch nicht in der Menge wie früher, so doch wieder mit stärkeren Parodie-Charakter. Man darf gespannt darauf sein, wie die Narren das lösen.

Insgesamt ist der Spagat zu meistern, an traditionellen Veranstaltungsstrukturen nicht zu rütteln und dennoch Anreize zu bieten für mehr jugendliches Publikum. Am 11.11. startet der CCL wieder durch auf dem Leisniger Marktplatz, wohin alle Faschingsverrückten eingeladen sind. Am 1. Oktober, und zwar nachts 1.10 Uhr, läuft die Kartenvorbestellung an.

Von Steffi Robak