Leisnig

Für vier Tage ist der Sportplatz an der Linde an der Leisniger Jahnstraße ein Quartier auf Zeit: Rund 80 Kinder haben dort ihre Zelte aufgeschlagen. Sie alle sind Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Neben Leisnigern nehmen Kinder und Jugendliche aus Waldheim, Hartha und Geringswalde teil.

Donnerstag eröffnet

Zum elften Mal findet das Zeltlager im Städteverbund statt. Am Donnerstagabend wurde es im Beisein der Bürgermeister der Städte sowie dem Kreisjugendfeuerwehrwart Roy Schlesinger eröffnet. Nicht der einzige hohe Besuch für die Floriansjünger: So hat sich für Sonnabend Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) angekündigt.

Leisnig in diesem Jahr Gastgeber

Am Freitag herrschte bereits eine ausgelassene Stimmung, obwohl umgeplant werden musste: Das Wetter spielte nicht mit. „Wir haben uns eine Alternative ausgedacht und bleiben auf Stationsbetrieb“, sagte der Leisniger Jugendwart Marko Gentzsch. Das Zeltlager wechselt jährlich, in diesem Jahr veranstalten es die Leisniger Kameraden.

Der Sportplatz an der Linde bot Raum zum Zelten, Kicken und auch Spiele. Quelle: Manuel Niemann

Johanniter Unfallhilfe und DRK beteiligen sich

„Stationsbetrieb“ bedeutete in dem Fall: in der Nähe der großräumigen Zelte, in denen die Kinder übernachteten. Diese kamen vom DRK Rochlitz und den Leisniger Johannitern. Letztere versorgten die jungen Kameraden und ihre 20 Betreuer mit Essen und oder auch etwas gegen Nasenbluten.

Mini-WM auf dem Sportplatz

Wenn Kinder spielen, bleibt ein Wehwehchen nicht aus und wenn sie ohnehin dastehen, kann auch „Sanitäter!“ gerufen werden, wenn ein Ball auf einer Nase landet. Denn das war es, was die Älteren kurzfristig anberaumt hatten: Ein Minifußballturnier für die, die wollten.

Matthias Pfau (rechts) erklärte, wie man gefährliche Säuren oder Basen neutralisiert. Quelle: Manuel Niemann

Der „Erkunder“ wird erkundet

Die anderen konnten sich von Eric Weber und Matthias Pfau von der Erlbacher Ortswehr einen sogenannten „Erkunder“ erklären lassen. Das ist ein Fahrzeug, das zum Einsatz kommt, wenn mögliche Gefahrenstoffe ausgetreten sind. Er dient dazu, die Einsatzkräfte – also später auch die in spe – vor Ort zu schützen und mit Informationen zu versorgen. „Wir können sogar während der Fahrt messen“, erklärte Weber seinen jungen Zuhörern.

Eltern, Freunde und Geschwister sind Vorbilder

Gerade die Theorie gefalle ihr am besten, sagte die 12-jährige Celine aus Geringswalde: „Wir reden darüber, was bei einem Unfall passieren kann oder wo sich was im Auto befindet.“ Über eine Freundin sei sie zur Feuerwehr gekommen. Bei der jüngeren Celina waren es hingegen Eltern und Geschwister, die bei der Feuerwehr sind. Sie schaute im Zelt der Harthaer Jungs vorbei, das sich unter anderem Anton, Dominik, Jayden , Sandro und Lennart teilten.

Dienstausbildung und Freizeitgestaltung halten sich die Waage

Zehn Kinder und vier Betreuer waren aus Hartha dabei. Für Jan Sponner, ihren Jugendwart, war es bereits das fünfte Lager: „Wir versuchen, dass das Verhältnis von Feuerwehrausbildung und Freizeitgestaltung für die Kinder bei jeweils 50 Prozent liegt.“ Keiner solle überfordert werden.

Beim Geschicklichkeitsspiel ging es darum, sich miteinander abzustimmen. Quelle: Manuel Niemann

Feuerwehr ist Teamarbeit

Manches überschneidet sich auch, wie beim Geschicklichkeitsspiel, das er anleitete: Über einen an mehren Fadenenden befestigten Haken mussten gemeinsam Holzklötze übereinander gestapelt werden. „Das ist wie bei der Feuerwehr“, sagte Heiko Hunder, stellvertretender Jugendwart in Waldheim: „Einer führt, aber es müssen ihm Informationen zugearbeitet werden.“

Von Manuel Niemann