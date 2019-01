Rosswein

Auf dem kleinen Tisch im Café liegen ein paar Bilder von den Bauarbeiten, die in den zurückliegenden drei Jahren das Roßweiner Jugendhaus nahezu komplett abgeschnitten haben vom normalen Vereinsleben. Gemessen am Zustand während der Baumaßnahmen zur Erfüllung der Brandschutzauflagen ist das Haus kaum wiederzuerkennen. Jetzt befindet sich der Verein auf der Zielgeraden dahin, wieder mehr als nur 100 Gäste zu Veranstaltungen in das Haus lassen zu dürfen. Diejenigen, die dem Jugendhaus-Team auf diesem Weg mit finanziellen Mitteln zur Seite gestanden und den aktuellen Stand ermöglicht haben, waren jetzt zu einem kleinen Sektempfang eingeladen und durften sich selbst davon überzeugen, wie ihr Geld verbaut worden ist.

Extra Party für die Bauhelfer

Sozialarbeiterin Nicole Schröder lächelt. Und sie wirkt ein wenig erschöpft. In den beiden unteren Etagen, dort, wo lange Zeit kein Raum mehr nutzbar gewesen ist, wurde richtig aufgeräumt und geputzt. Was zur endgültigen Abnahme fehlt, sind noch ein paar Notleuchten. Kleinkram im Vergleich zu dem, was bis hierhin alles umgebaut und finanziert werden musste.

Eine sechsstellige Summe ist locker geflossen, bestätigt Marc Martin. Der studierte Bauingenieur ist seit Jahr und Tag Vereinsmitglied, war früher im Vorstand aktiv. Seit fünf Jahren ist er wieder in Roßwein zurück. „Ich hab das Jugendhaus schon vor 25 Jahren mit aufgebaut, nach dem Umzug wieder und jetzt eben nochmal“, sagt er und lacht. Im blauen Salon, der mit seiner Kleinkunstbühne auch gemietet werden kann, startete sein Rundgang mit den Gästen durchs Haus. Überall mussten Brandschutzdecken eingezogen, Fluchtwege geschaffen, Brandschutztüren eingebaut, Leitungen unter Putz gelegt werden. „Ein Heidenaufwand.“

Auch die Zufahrt zum Gelände musste verbreitert werden, damit die Feuerwehr im Notfall freie Fahrt hat. Die Bilder an den Wänden im Saal sind im Zuge der zwangsläufig erforderlichen Malerarbeiten auch gleich mit restauriert worden. Unter anderem diese Arbeiten haben die Vereinsmitglieder selbst übernommen, an den Wochenenden. Für die Bauhelfer wird es noch eine extra Party geben.

Zwischendurch ans Aufgeben gedacht

Fördermittel kamen zum Einsatz, städtisches Geld, einen kleinen Teil hat der Eigentümer beigesteuert – schließlich erhält der Verein das Gebäude für ihn, und es sind Spenden aus den unterschiedlichsten Richtungen geflossen. Wie etwa von Familie Brix aus Marbach. „Unser Sohn ist heute über 30 und kommt immer noch gern ins Jugendhaus“, erklärt Gabi Brix ihr Engagement. Früher haben die Eltern ihn und seine Schwester nachts vom Jugendhaus abgeholt. „Wir waren froh, dass es diesen Ort gibt, es war immer ein fester Anlaufpunkt für unsere Kinder.“

Es hat Zeiten gegeben, da haben sie nicht weitermachen wollen und ans Aufgeben gedacht, blickt eine glückliche Vereinschefin Karolina Kempe zurück. „Wir hatten zeitweise das Gefühl, dass es eigentlich niemanden interessiert, was hier los ist.“ Doch nach einem großen Aufruf in der Öffentlichkeit kam die Unterstützung: Materiell, finanziell, mit Manpower. Und auch wenn man zwischendurch daran gezweifelt habe es soweit zu schaffen: Im 25. Jahr des Jugendhauses Roßweins könne man endlich wieder durchstarten. „Es ist so schön, hier so viele Leute im Café zu sehen. Bisher war hier immer nur Dreck“, so die Vereinschefin, die unterstreicht: „Es muss endlich wieder etwas laufen hier bei uns, damit wir wirtschaften können. Und zeigen: Ja wir sind noch da!“

Genehmigung für 600 Leute

Wichtigstes Anliegen ist, die soziale Arbeit im Jugendhaus fortsetzen zu können. Das Haus kann nur erhalten werden mit entsprechenden Einnahmen aus Konzerten und Veranstaltungen. Zukünftig haben die Roßweiner die Genehmigung für 350 Personen im Erdgeschoss und 250 in der ersten Etage. Die dritte Etage wird das nächste Projekt. Auch dort sind Brandschutzauflagen zu erfüllen, bis dahin kann dieser Bereich des Hauses nicht für Veranstaltungen genutzt werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk