Der Bürgermeister hat es satt, betroffene Hausbesitzer auch: Immer wieder sind in jüngster Vergangenheit in Roßwein Fassaden und Objekte mit Graffities beschmiert worden. Satt hat es auch der Roßweiner Jugendhaus-Verein. Denn seine Mitglieder beziehungsweise Besucher des Hauses in der Goldbornstraße werden in bestimmten Kreisen bei jedem neuen „Sprüh-Vorfall“ ganz fix als Schuldige ausgemacht und entsprechend angeprangert. Lange haben die Vorstandsmitglieder still gehalten, wollten zu den Anschuldigungen, die vor allem auf bestimmten Seiten in den sozialen Netzwerken kund getan werden, einfach nichts sagen. Doch jetzt hat man sich nach langen Diskussionen im Vorstand entschlossen, Stellung zu beziehen.

Jugendhaus widerspricht Unterstellungen

Diese Reaktion richtet sich ausdrücklich an Roßweins „neutrale Bevölkerung“, diejenigen, deren Meinung dem Verein dann doch wichtig ist. Schließlich gebe es in Roßwein ja auch Leute, die der Einrichtung nicht von vornherein negativ gegenüber stünden. Für Vereinschefin Karolina Kempe und Vorstandsmitglied Nora Jesswein sind die permanenten Unterstellungen und Anschuldigungen ganz klar Meinungsmache. „Indem bei jeder kleinsten Schmiererei das Jugendhaus unter Generalverdacht steht, wird einfach auch unsere Arbeit in Frage gestellt.“

„Ja, wir sind ein buntes Haus“, sagen beide. „Das heißt aber noch lange nicht, dass wir illegale Schmierereien unterstützen.“ Dass sie diejenigen namentlich kennen würden, die in Roßwein Häuserwände verunzieren, weisen Karolina Kempe und Nora Jesswein von sich. Und selbst wenn es so wäre: „Wir sind nicht dafür verantwortlich, wenn Kinder und Jugendliche irgendetwas illegales in der Stadt machen.“ Schließlich gebe man die Spraydosen ja nicht aus. „Im Übrigen können wir den Ärger der Hausbesitzer sehr gut nachempfinden – uns gefallen sinnlose Sprühereien im Jugendhaus auch nicht.“

Verein will präventiv arbeiten

Gleichwohl distanzieren sich die Jugendhaus-Mitglieder von diversen Aufforderungen in den sozialen Netzwerken, die Täter ausfindig machen und „ihnen auf die Finger zu klopfen“. „Auch das ist nicht unser Job.“ Was der Verein allerdings schon in gewisser Weise als seine Aufgabe ansieht, ist präventiv zu arbeiten. „Wir haben uns entschlossen, einen Sprüh-Workshop anzubieten – mit jemandem, der es kann, der sich auskennt und der vor allem auch weiß, was erlaubt ist und was nicht.“ Gemeinsam mit der Stadt und dem Bürgerhaus haben die Jugendhaus-Verantwortlichen das Thema bereits diskutiert und es existiert die gemeinsame Idee, für diesen Workshop Flächen in der Stadt zur Verfügung zu stellen. Und auch auf dem Gelände des Jugendhauses selbst gäbe es sicher noch Möglichkeiten, Wände zu gestalten, sagt Sozialarbeiterin Nicole Schröder.

„Irgendetwas will uns die Jugend mit ihrem Verhalten ja sagen“, meint Karolina Kempe, die allerdings auch nicht ausschließt, dass die illegalen Sprühereien von einer Gruppe stammen, die gar nicht aus der Stadt kommt oder jugendhausnah ist. Jugend werde man nie „unsichtbar“ und „lautlos“ machen können. „Wollen wir aber die Jugend in der Region halten, müssen wir sie anschauen und ihnen zuhören. Das ist unser Ziel als Jugendhaus.“

