Döbeln. Ein Knall machte einen Beamten des Döbelner Polizeireviers in den frühen Morgenstunden des Dienstags auf eine Sachbeschädigung am Gebäude aufmerksam. Als der Polizist auf den Gehweg schaute, sah er eine zerborstene Flasche. Außerdem war eine Kamera aus der Verankerung gerissen. Diese hatte jedoch den Anschlag gefilmt und beim Durchsehen der Aufnahmen stellten die Beamten zwei Männer als mutmaßliche Randalierer fest. Per Funk gaben sie deren Personenbeschreibung an die Kollegen in den Streifenwagen weiter.

Bei der Tatortbereichsfahndung stellten die Beamten dann einen 18-Jährigen mit 1,56 Promille und einen 19-Jährigen, der 1,36 Promille Alkohol im Blut hatte. Nachdem die Polizei die Personalien der Jugendlichen aufgenommen hatte, konnten diese die Dienststelle wieder verlassen. Der Sachschaden der nächtlichen Randale beträgt ungefähr 500 Euro.

Von Dirk Wurzel