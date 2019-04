Rochlitz

Eine Kleingärtnerin verständigte am Sonnabendmorgen, gegen 9.30 Uhr, die Polizei, nachdem sie festgestellt hatte, dass jemand in ihre Gartenlaube im Klinkbornweg eingebrochen war und sich drei Jugendliche widerrechtlich in einem benachbarten Kleingarten aufhielten.

Böschung hinab und in den Fluss

Noch vor dem Eintreffen der Polizisten waren die Jugendlichen bereits stiften gegangen. Sie konnten jedoch von den Beamten auf der Straße der Jugend gesichtet und verfolgt werden, wobei die Polizisten zunächst einen 13-Jährigen stellen konnten. Die anderen beiden rannten in Richtung Zwickauer Mulde, rutschten eine Böschung hinab und schwammen durch den Fluss auf die andere Seite zum Ufer. Die Beamten setzten die Verfolgung fort. Nach einigen Minuten stellten sie die beiden Flüchtigen (jeweils 14 Jahre alt) durchnässt und frierend an der Schützenstraße.

Spuren von Drogen gefunden

In einem Rucksack, den einer der 14-Jährigen bei sich trug, fanden die Beamten Cliptütchen mit Anhaftungen von Amphetaminen und Cannabis. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten. Die Ermittlungen laufen allerdings weiter, wobei noch geklärt werden muss, ob das Trio tatsächlich in die erwähnte Gartenlaube eingebrochen war.

Von Olaf Büchel