Jugendliche randalieren in Zschaitz

In der Nacht von Sonnabend zu Sonntag haben einige Jugendliche in Zschaitz mehrere Verkehrs- und Hinweisschilder, beschädigt, abgerissen oder verdreht. Bürgermeister Immo Barkawitz ist ihnen durch Augenzeugen auf der Spur und will mit einer Anzeige bei der Polizei durchgreifen. Der Wunsch nach einem Jugendtreff rückt nun in weite Ferne.