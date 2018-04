Jugendweihe hängt Konfirmation ab – Interesse an weltlicher Weihe ist ungebrochen

Region Döbeln. Ins Gericht gehen die Jugendweihlinge nicht mehr. Zumindest, wenn sie sich beim Sächsischen Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe auf den feierlichen Übergang ins Erwachsenendasein vorbereiten. „Wir sind davon abgegangen, weil es oft vorkam, dass die Verhandlungen ausgefallen sind, weil Angeklagte oder Zeugen nicht erschienen sind“, sagt Matthias Reif, Regionalkoordinator für Mittelsachsen. Der Verband lädt nun eine Sozialarbeiterin der Jugendgerichtshilfe des Landkreises zur Jugendstunde ein. Mit 14 wird man in Deutschland strafmündig und was das bedeutet, lernen die Jugendlichen in den Jugendstunden. Beim Verband bekommen in diesem Jahr 83 junge Menschen die Jugendweihe. Die Feierstunden finden in Hartha und Roßwein statt und sind natürlich keine Strafe. „Da gibt es ein buntes Programm mit Tanz. Es dauert ungefähr eine Stunde“, sagt Matthias Reif.

Jugendweihe und Konfirmation

Am 28 April hält der Sächsische Verband für Jugendweihe ab 11 Uhr im Roßweiner Rathaus und am 12. Mai ab 13.30 Uhr in der Hartharena die Feierstunden zur Jugendweihe ab.

Am 14. April beginnt der Verein Kinder- und Jugendarbeit in Leisnig mit den Feststunden zur Jugendweihe im Schützenhaus Leisnig, am 21. April ist im „Wilden Mann“ in Ostrau Jugendweihe, am 28. April und 5. Mai in der „Weißen Taube“ in Döbeln, am 5. Mai in Roßwein, in Waldheim am 12. Mai.

Am Sonntag, 15. April, ist ab 10 Uhr Konfirmationsgottesdienst in Ziegra und Wendishain ab 10.15 Uhr, am 29. April ab 10.15 Uhr in Hartha und am 20. Mai ab 10.30 Uhr in Großweitzschen. In Leisnig und Waldheim wird am 20. Mai ab 10.30 Uhr und ab 13.30 Uhr konfirmiert.