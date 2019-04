Chemnitz

Ein Gutachter soll nun die Frage klären helfen, ob der Mann auf seine am Tisch sitzende Freundin einstach oder ob sich beide während eines Kampfes gegenüber gestanden. Dafür hat ein Gerichtsmediziner Fotos ausgewertet, die ein Kriminaltechniker von den Blutspritzern am Tatort aufgenommen hat.

Totschlag wird verhandelt

In dem Prozess geht es um Totschlag. In einem Beziehungsstreit am 17. Oktober wollte der Mann aus Mittweida laut eigener Aussage die Beziehung retten, da seine Freundin sich von ihm trennen wollte. In der Nacht vor dem Streit hatte er schon nicht mehr in der gemeinsamen Wohnung, sondern im Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes übernachtet.

Am Morgen danach wollte er seine Freundin wie gewohnt zur Arbeit fahren, was sie jedoch ablehnte. Auch den Heimweg am Nachmittag trat sie zu Fuß an, obwohl er an ihrer Arbeitsstelle auf sie gewartet hatte. Bei ihrer Ankunft zu Hause ließ sie ihn dann doch noch einmal in die Wohnung, da er um ein Gespräch gebeten hatte.

Noch unklar, wer das Messer zog

Zum Tathergang sind immer noch Details offen. Es geht darum, wie das Tatwerkzeug, ein Keramikmesser, bei dem Streit ins Spiel kam. Der Angeklagte behauptet, seine Freundin habe es während des Streits aus einer Schublade gezogen. Ob das stimmt, was der Auslöser dafür war, ob sie sich möglicherweise von ihm bedroht fühlte, das soll in der Beweisaufnahme geklärt werden.

Totschlag ist mit einer Freiheitsstrafe von fünf bis 15 Jahren bedroht, in minderschwerem Fall von einem bis zu zehn Jahren.

Von Steffi Robak