KCH lädt nach Ossig zum tierischen Vergnügen

Hasslau. Auch im Sonnenhof in Ossig, wo wieder der Karnevalsclub Haßlau das Zepter schwingen wird. Schon seit Mitte November laufen beim KCH, der auch beim Rosenmontagsumzug in Döbeln vertreten ist, die Vorbereitungen für die neue Saison und das Programm, das nach dem Motto „Zum Fasching gibt’s ne große Show, der KCH geht in den Zoo“ gestaltet wurde.

Als das Motto stand, purzelten die Ideen nur so. „Das hätten wir am Anfang gar nicht gedacht, aber letztlich mussten wir sogar viele Dinge weglassen“, erzählt KCH-Präsident Oliver Rühle. Gleich nach der Auftaktveranstaltung am 11. November begannen die Proben im Haßlauer Dorfgemeinschaftshaus. Dort haben auch die Tänzer des KCH optimale Bedingungen. Neben den Minimäusen (3 bis 6 Jahre), den Küken (6 bis 8), Kids (9 bis 11), den Smileys (12 bis 16) und den erwachsenen Schleudermäusen gibt es beim KCH auch ein ziemlich fittes Männerballett mit sage und schreibe 14 Tänzern im Alter von 20 bis 42 Jahren.

Entstanden ist in den letzten Wochen ein buntes Programm in drei Blöcken, durch die sich eine Geschichte als Roter Faden zieht. Eine Schulklasse besucht den Zoo und wird vom Direkter – Oliver Rühle – durch die einzelnen Gehege geführt. Mit jeder Menge passender Sketche, Slapsticks, Präsentationen und thematischen Tänzen von den insgesamt sechs Tanzgruppen des KCH werden die Gäste unterhalten. Affen, Pinguine und Flamingos werden auftauchen. Die Haßlauer Show lebt außerdem von vielen technischen Raffinessen, so etwa auch einer Lasershow. Zwischen den drei Programm-Blocks kann getanzt werden und es gibt den ganzen Abend über eine Fotobox, in der man sich mit seinem Kostüm ablichten kann. Das schönste Kostüm wird auch in diesem Jahr wieder prämiert, verrät Oliver Rühle, dass es manchmal echt schwer ist, unter all den tollen Ideen einen Sieger auszumachen. Schön wäre natürlich eine Kostümierung entsprechend des Mottos.

Im vergangenen Jahr hatte der Haßlauer Fasching das erste Mal in Ossig stattgefunden. „Das ist bei den Leuten sehr gut angekommen“, freut sich Oliver Rühle schon auf die diesjährigen drei Veranstaltungen. Am 3. und 10. Februar wird ab 18.30 Uhr zu den beiden Hauptveranstaltungen Einlass gewährt, eine Stunde später geht es dann los. Außerdem gibt es wieder den Kinderfasching, der am 4. Februar, 14 Uhr beginnt. Dann werden auch die kleinen Zoo-Tiere frei gelassen, wie Oliver Rühle schmunzelnd verrät.

Karnevalsclub Haßlau – Hauptveranstaltungen 2018: 3./10. Februar, 19.30 Uhr Sonnenhof Ossig, Einlass ab 18.30 Uhr. Kinderfasching 4. Februar, 14 Uhr. Kartenabholung montags 17 bis 19 Uhr Dorfgemeinschaftshaus Haßlau. Vorbestellung unter 034322/42040 ; 03431/704879 oder 0174/4410718.

Von Manuela Engelmann