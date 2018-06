Die Gemeinde Ostrau will für Ausflugstouristen und Radfahrer noch attraktiver werden und plant, zwei alte Kalköfen in Münchhof zu sanieren. Die wurden einst von den Kalkwerken Ostrau genutzt, stehen aber bereits seit Jahrzehnten leer. Weil der Zahn der Zeit schon gehörig an den imposanten Bauwerken genagt hat, soll es schon bald losgehen.