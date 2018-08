Leisnig

Die Hagelschutzkanonen der Obstland Dürrweitzschen AG sind ein Gesprächsthema. Das bemerkt unter anderem Tina Hellmann Pressesprecherin der Obstland Dürrweitzschen AG: „Es gehen Telefonate ein, bei denen konkret nach dem Einfluss auf das Wetter in der unmittelbaren Umgebung gefragt wird. Alle warten auf den Regen. Aber Unwetter will auch niemand haben.“

Lautstärke nervt Anwohner

Um bei Unwettern den durch Hagel entstehenden Schaden an Kulturen und insbesondere Früchten gering zu halten, investierte das Unternehmen in Hagelschutzkanonen des holländischen Unternehmens Ino Power. Was Ernteeinbußen verhindern soll, geht Anwohnern auf die Nerven, vor allem die Lautstärke beim Kanoneneinsatz.

Derzeit Niederschlagsdefizit

Anhaltende Hitze und Trockenheit lassen derzeit Gärten, Wiesen und Felder verdorren. Der Deutsche Wetterdienst berichtet von einem einmaligen Niederschlagsdefizit in Deutschland. Meteorologen sehen die Ursache in einem blockierenden Hochdruckgebiet, welches seit April eine stabile Wetterlage mit warmer und trockener Luft aus Südosten zur Folge hat.

Hagel kann große Teile der Ernte vernichten

Neben dieser Ausnahmesituation stellen für die Ostland Dürrweitzschen AG Unwetter und Hagel große Risiken dar. Insbesondere Hagelkörner können innerhalb weniger Minuten beträchtliche Anteile der Obsternte vernichten.

Schallwellen verhindern Körnerwachstum

Generell habe das landwirtschaftliche Unternehmen kein Interesse an extremen Trockenperioden. Die Hagelschutzkanonen könnten auch überhaupt nicht den Regen verhindern. Im Falle stark hagelträchtiger Wetterlagen könnten sie lediglich die Größe der Hagelkörner verringern, und zwar mittels Schallwellen.

Schaden abwenden, Arbeitsplätze sichern

Das ist nicht zu überhören. Ein Leisniger hatte vor Jahren prüfen lassen, ob die lautstarken Hagelschutzanlagen immissionsschutzrechtlich zulässig sind. Unter anderem hatte es Lärmmessungen gegeben. Das Fazit: Die Lautstärke komme etwa einem Gewitter gleich. Und: Das Unternehmen habe ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse, die Kulturen zu schützen. Tina Hellmann: „Ziel ist es, wirtschaftlichen Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Das sichert letztlich langfristig Arbeitsplätze von mehr als 380 Mitarbeitenden aus der Region.“

Genutzt von Winzern und Obstbauern in Europa

Vor mehr als zehn Jahren fiel die Entscheidung für sechs Hagelschutzkanonen. „Bei den letzten gravierenden Hagelschäden konnten wir bis zu 60 Prozent der Ernte aus den betroffenen Plantagen nicht mehr als Handelsware vermarkten“, erklärt Tina Hellmann. Versuche, das Wetter zu beeinflussen, gibt es schon lange. Die Erfindung der Hagelschutzkanone stammt aus dem 19. Jahrhundert. Sie werde heute vorwiegend bei Winzern und Obstbauern in Süddeutschland, Österreich, Frankreich, Südtirol, Spanien, Holland und Belgien eingesetzt.

In Eiskristallbildung eingreifen

Hagel entsteht, wenn verdunstetes Wasser mit warmer Luft in die Höhe steigt. Dabei kühlt sich der Wasserdampf zu Tröpfchen ab und Wolken entstehen. Das Wasser lagert sich an Partikeln an, die in der Luft liegen. Gemeinsam steigen sie in große Höhen, in denen sich Eiskristalle bilden. Durch die Schwerkraft sinken sie ab, sammeln weitere Wassertröpfchen ein. Das Wechselspiel zwischen Aufwinden und Schwerkraft führt zu einer Zirkulation der Eiskristalle. Bei dieser Verwirbelung vergrößern sich die Kristalle durch Anlagerung fortwährend.

Nur Physik, nix Chemie

Die Hagelschutzkanone unterbricht auf physikalischem Wege diesen Kreislauf, indem sie im Abstand von 15 Sekunden Schalldruckwellen senkrecht in den Himmel abgibt. Chemische „Wolken-Impfstoffe“ haben dabei nichts zu suchen. Das Verfahren beruht auf einem physikalischen Wirkprinzip: Die Explosion eines Acetylen-Sauerstoff-Gemisches erzeugt den Schalldruck. Dieser unterbricht die Wassertropfen beziehungsweise Kristalle in ihrer Verwirbelungsbewegung. Das hindert die Wassertropfen daran, zu Eis- und Hagelkörnern anzuwachsen.

Übrig bleibt bestenfalls Schneematsch

Sie gehen als Regen oder Nassschnee nieder – wohl gemerkt nur dann, wenn in den dafür verantwortlichen Schichten der Atmosphäre überhaupt Wasser unterwegs ist. Hellmann weiter: „Damit dieses Prinzip funktioniert, müssen die Hagelschutzkanonen rechtzeitig aktiviert werden. Deshalb werden über einen Wetterdienst die Obstbauern vor nahendem Unwetter gewarnt.“ Nur wenn eine ernsthafte Gefahr für die Früchte an den Bäumen besteht, werden die Hagelschutzkanonen in Betrieb genommen.

Ohne Hagel-Gefahr wird nicht geschossen

„Wir sind ein landwirtschaftliches Unternehmen. Jeder Euro, den wir ausgeben, muss in der Plantage erwirtschaftet werden. Deshalb überlegen wir sehr genau, welche Maßnahmen sinnvoll sind“, erklärt die Pressesprecherin. Sobald die Gefahr vorüber ist, wird der Einsatz beendet.

Dächer und Autos der Anwohner profitieren

Ein Nachweis für die Wirkung der Hagelschutzkanonen ist in den Radarbildern zu erkennen. Die Wirkung der Hagelschutzkanonen erstreckt sich nicht nur auf die Plantagen der Obstland Dürrweitzschen AG sondern auch anderer Landwirte der Region. Zudem würden Gewächshäuser, Dächer und Autos der anliegenden Bewohner von dieser Schutzmaßnahme profitieren – in einem begrenzten Landstrich.

Schallfeld würde Regen unterstützen

Den Vorwurf, dass durch den Einsatz der Hagelschutzkanonen ein Abregnen der Wolken verhindert wird, entkräftet Dr. Armin Raabe vom Institut für Meteorologie der Universität Leipzig: „Aus dieser Sicht würde das erzeugte Schallfeld eher die Regenwasserbildung unterstützen, völlig unabhängig davon, ob es auch bezüglich der Hagelunterdrückung einen Effekt gäbe.“ Die Kanonen würden demnach Regen eher fördern – sofern sich über dem Gerät eine regenträchtige Wolke befindet. Und die sind wegen des andauernden Hochdruckwetters eher rar.

Von Steffi Robak