Döbeln. In den so genannten Rauhnächten oder auch Unternächten, zwischen Heiligabend und dem 6. Januar, sollen bisweilen seltsame Dinge vor sich gehen. Wenn es stürmt, heißt es zum Beispiel, die Wilde Jagd ist unterwegs. Dann geistern rauhe, haarige Gesellen durch die Nacht. Eine haarige Gesellin, nämlich eine junge gefleckte Katze, wurde in der Nacht zu Mittwoch in Döbeln Nord, zwischen Leipziger Straße und Wohngebiet am Holländer, gefunden. Wahrscheinlich suchte sie Schutz vorm Sturm und verirrte sich dabei. Auf einem Fenstersims, zwischen geschlossener Jalousie und Fensteraußengitter, blieb sie miauend sitzen, bis jemand aus dem Haus auf sie aufmerksam wurde.

Die Katze scheint noch jung zu sein, stammt wahrscheinlich aus einem Wurf im Frühjahr. Sie ist gepflegt, extrem menschenbezogen, unternehmungslustig und sehr intelligent. Wahrscheinlich lebt sie sonst in einer Wohnung im Parterre und darf von dort hin und wieder nach draußen.

Das Tier ist an der Unterseite weiß, hat jedoch im Gesicht, auf dem Kopf, im Nacken und auf dem Rücken eine ziemlich symmetrische, grau gestromte Zeichnung. Auffällig ist an der rechten Schulter ein großer, ebenfalls grau gestromter Fleck im weißen Fell. Wenn das Tier sitzt oder steht, zeigt sich, dass der Fleck die Form eines Herzens hat.

Vermutlich kommt der Vierbeiner aus Döbeln Nord beziehungsweise aus der Nähe und wird in dem Herkunftshaushalt, wo er entlaufen ist, bereits vermisst. Wem diese Katze abhanden kam, der melde sich bitte telefonisch bei der Döbelner Allgemeinen Zeitung unter 03431/719 542 oder per E-Mail unter s.robak@lvz.de.

Übrigens heißt es in den Rauhnacht-Legenden, dass Tiere in dieser Zeit mit menschlicher Stimme zu sprechen in der Lage sind. Dies wurde jedoch bei diesem kleinen Findling aus Döbeln Nord noch nicht fest gestellt.

Von Steffi Robak