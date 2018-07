Leisnig

Es geht weiterhin um vier Menschen, die ihre Haustiere zurück haben möchten: Die in Leisnig lebende irakische Familie Alogaili soll nun auch auf Landkreisebene Unterstützung bekommen, und zwar von der Kreistagsfraktion der Links-Partei.

Die Abgeordneten wollen sich dafür einsetzen, dass die Familie ihre beiden Katzen wieder zu Hause halten darf. Diese mussten sie im Tierheim Leisnig abgeben. Der Landkreis als zuständige Ausländerbehörde begründet das damit, dass in den von der Behörde angemieteten Wohnungen prinzipiell keine Tiere gehalten werden dürfen.

Der Leisniger Linken-Kreisrat Dieter Kunadt informiert dazu: „Die Kreistagsfraktion hat zusätzlich zu ihren politischen Aktivitäten, Geld gesammelt. Es wurde dem Tierheim übergeben.“ Die Fraktion hatte sich in der Zwischenzeit direkt an den Landrat gewendet, um eine für die Familie erträgliche Lösung herbei zu führen.

Kunadts persönliche Auffassung dazu: „Es kann nur darum gehen, hier in Einzelfallregelung für die Familie zu entscheiden.“ Er hält es auch für möglich, dass dies in diesem konkreten Fall machbar sein muss.

In einer schriftlichen Nachricht aus dem Büro des Landrates hatte den stellvertretenden Vorsitzenden der Links-Fraktion im Kreistag, Peter Krause, eine abschlägige Nachricht erreicht. Der erste Beigeordnete des Landrates, Lothar Beyer (CDU) schrieb unter anderem zum Haltungsverbot von Haustieren: „Auch in der Unterkunft in Freiberg war das Halten von Haustieren verboten. Dieses Verbot wurde jedoch allem Anschein nach missachtet.“

Bei der hier zugrunde liegenden Hausordnung handle es sich um eine übliche Festlegung, wie sie zum Beispiel auch in Studentenwohnheimen gilt. „Nicht alle Menschen mögen die Nähe von Haustieren in der Wohnung“, heißt es weiter. Die Linken-Fraktionsspitze will nun über ihr weiteres Vorgehen beratschlagen.

Von Steffi Robak