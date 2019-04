Rosswein

Roßweins Katzeninitiative arbeitet inzwischen seit über einen Jahr. Aus ursprünglich zwei aktiven Frauen sind mittlerweile vier geworden, die sich um das Schicksal der freilebenden Katzen in der Stadt kümmern. Die „Roßweiner Streuner“, wie sich die Initiative auch nennt, werden an zwei Stellen regelmäßig gefüttert und mit dem Bau von Katzenhäusern soll dafür gesorgt werden, dass die Tiere eine Unterschlupf-Möglichkeit haben. Je nach finanziellen Möglichkeiten lassen die Frauen die Tiere auch kastrieren, um die weitere Ausbreitung wenigstens etwas einzudämmen.

Mit Hilfe einer großen Zahl von der früheren Döbelner Katzeninitiative zur Verfügung gestellten Schlafhöhlen soll sowohl am Futterplatz in der Kohlestraße als auch auf dem Hartenberg Ordnung einziehen. Allerdings werden den Frauen auch immer wieder Steine in den Weg geworfen.

Jugendliche demolieren Laube

Eine alte Laube auf dem Hartenberg, die die Initiative von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen hatte, ist jetzt von Jugendlichen demoliert worden. „Wir hätten eigentlich bloß noch eine Tür einhängen müssen, dann hätten wir sie sehr gut nutzen können“, sagt Michaela Filla von der Initiative. Jetzt aber müssen die zerstörten Fenster irgendwie ersetzt werden, bevor die Laube mit den Schlafhöhlen bestückt werden und in Benutzung gehen kann. Zwar haben die Frauen einen handwerklich begabten Roßweiner gewinnen können, der sie bei allen baulichen Arbeiten unterstützt. Doch weitere Manpower wäre tatsächlich hilfreich. Genauso wie finanzielle Unterstützung, die zum Beispiel auf ein Konto bei der Stadt möglich ist oder auch über die Spendenboxen, die sowohl in Michaela Fillas Tierheilpraxis in der Bahnhofstraße stehen, als auch im Hundesalon auf der Nossener Straße. Dort können auch Sachspenden abgegeben werden.

Weiterhin freuen sich die aktuell vier Frauen über interessierte Mitstreiter. In der Tierheilpraxis Filla, Bahnhofstraße 22 (Tel. 034322/41792), wird es am 17. April um 17 Uhr auch das nächste Treffen der Initiative geben. Neue Gesichter sind willkommen.

Spenden für die Katzeninitiative Roßwein per Banküberweisung an: Stadtverwaltung Roßwein, IBAN: DE03860554620031930001, „ Aktion Streuner“

Von Manuela Engelmann-Bunk