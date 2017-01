Leisnig. Um etwa 75 Minuten verpasste Kedi Liel die Chance, das erste Kind zu sein, dass 2017 im Helios-Krankenhaus Leisnig auf die Welt gekommen ist. Seine Mutter Romy Heller gebar das Mädchem am Silvesterabend um 21.42 Uhr. 3890 Gramm bringt die Kleine auf die Waage – „ganz schön schwer, für ein Mädchen“, wie Mutter Romy sagt. Die Strockenerin hat bereits ein fünfjährigen Sohn. Morgen wird sie die Geburtenstation des Leisniger Krankenhaus verlassen und mit Kedi Liel nach Hause gehen.

Die Kleine ist das 542. Kind, das 2016 im Helios-Krankenhaus das Licht der Welt erblickte. Das Besondere in diesem Jahr sind die neun Zwillingsgeburten. Was ihren Vornamen angeht, schlägt Silvesterkind Kedi ein wenig aus der Art: Bei den Mädchen war Emma der beliebteste Vorname, gefolgt von Thea, Anna und Hanna. Bei den Jungs lag Paul vorn, gefolgt von Matteo, Karl, Theo, Fritz, Emil und Elias. Der Trend geht offenbar wieder zu kurzen Namen und da passt Kedi nun doch wieder rein.

Das Helios-Krankenhaus hat 2016 rund eine halbe Million Euro investiert. Teuerste Neuanschaffung war das Notstromaggregat für 250 000 Euro, gefolgt vom Ultraschallgerät für Herzdiagnostik bei Kinder, das 120 000 Euro gekostet hat. Dazu kommen noch zwei Videobildstrecken, die im OP-Sichtfeld befestigt werden. Kostenpunkt: Insgesamt rund 60 000 Euro. Dazu kommen zahlreiche Ersatzbeschaffungen, um die medizinischen Geräte auf dem neuesten Stand zu bringen, beziehungsweise zu halten. Zudem hat das Helios-Krankenhaus 2016 das digitale Patientenarchiv eingeführt.

Großer Arbeitgeber in Leisnig

In diesem Jahr will Helios endlich die neue Notfallambulanz bauen. Diese kostet rund drei Millionen Euro, wie die DAZ in früheren Artikeln berichtete. Demnach sollte die neue Notfallstation bereits 2017 in Betrieb gehen. Derzeit läuft die Bauplanung für die Erweiterung, im Frühjahr will Helios die Aufträge ausschreiben, der Bau soll noch in diesem Jahr beginnen.

Das Helios-Krankenhaus ist ein großer Arbeitgeber in Leisnig. Aktuell beschäftigt es 357 Mitarbeiter inklusive Auszubildender.

Von Dirk Wurzel