Döbeln

Eigentlich sollte der Döbelner Stadtteil Keuern seit Frühjahr eine Großbaustelle sein. Neben neuen Trink- und Abwasserleitungen sollten auch die Gehwege erneuert und mehrere hunderttausend Euro investiert werden. Doch die Großbaustelle liegt auf Eis, obwohl alle Beteiligten ihre Hausaufgaben gemacht haben.

Der Abwasserzweckverband „Döbeln- Jahnatal“ (AZV) und die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft (DOWW) stehen in den Startlöchern. Es klemmt beim dritten Partner, der Stadt Döbeln. „Bei uns im Rathaus steht noch die Zusage für die Fördermittel aus dem Programm Kommunaler Straßen- und Brückenbau aus. Doch dieses Fördergeld war für uns fest eingepreist. Ohne Fördergeldbescheid können wir nicht loslegen“, erklärt dazu Thomas Hanns, Technischer Dezernent der Stadtverwaltung Döbeln. Erst wenn der entsprechende Bescheid vorliegt, können die Bauarbeiten ausgeschrieben werden. Die Bauzeit verschiebt sich entsprechend.

Die Bauarbeiten in Keuern liegen vorerst auf Eis. Quelle: Gerhard Schlechte

Möglicherweise kann es erst im Frühjahr 2019 losgehen. „Wir hoffen nun auf eine baldige Zusage der Fördermittel. Die Eigenmittel der Stadt sind über den beschlossenen Haushaltplan bereitgestellt. Sobald die Finanzierung komplett ist, wird ausgeschrieben“, so Hanns.

Der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal investiert in Keuern mehr als eine Million Euro für etwa 1,3 Kilometer neue Mischwasserkanäle. Etwa 1,3 Kilometer lang sind auch die neu zu verlegenden Trinkwasserrohre. 345 000 Euro sind hierfür als voraussichtliche Kosten ermittelt. Die Stadt Döbeln will nach dem Kanal- und Leitungsbau die Straßen sanieren und die Gehwege erneuern. Die beiden Versorgungsträger beteiligen sich anteilig an den Straßenbaukosten. Insgesamt will die Stadt 725 000 Euro investieren. 90 Prozent davon sollen als Fördergeld fließen. So muss die Stadt 85 000 Euro aus eigener Tasche aufbringen. Gebaut werden soll über mehrere Bauabschnitte und in zwei Jahresscheiben.

Von Thomas Sparrer