Grünlichtenberg

Der Grünlichtenberger Heimatverein muss sich nach neuen Finanzierungsmöglichkeiten umsehen, um das in diesem Jahr übernommene alte Feuerwehrgerätehaus in Grünlichtenberg als Vereinsdomizil herzurichten. Die Gemeinde kann aus rein rechtlicher Sicht keine Vorfinanzierung übernehmen. In ausreichender Höhe stemmen kann die der Verein aus eigener Tasche jedoch auch nicht. Damit kommen sie für Fördermittel über das Leader-Gebiet Sachsenkreuz+ nicht infrage. Denn dieser Weg verlangt eine Vorfinanzierung aller Bauvorhaben.

Der Grünlichtenberger Heimatverein hat das alte Feuerwehrgerätehaus per Erbbaurechtsvertrag übernommen. Quelle: Sven Bartsch

Der Teufel steckt tief in der sächsischen Gemeindeordnung vergraben. Im Gesetzestext heißt es: „Die Gemeinde darf keine Bankunternehmen betreiben oder Anteile an ihnen halten.“ Ursprünglich wollte die Gemeinde dem Heimatverein 10.000 Euro vorfinanzieren. Nach Abrechnung und Erhalt der Fördermittel, wollten die Grünlichtenberger das Geld zurückzahlen. „Der Gemeinde sind jedoch die Hände gebunden“, bedauert Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler). „Wir dürfen kein Darlehen für einen Verein aufnehmen.“ Das habe auch die Rechtsaufsicht auf Nachfrage bestätigt. Den geschlossenen Erbbaurechtsvertrag mit dem Verein wieder aufzulösen und als Gemeinde die Leader-Gelder zu beantragen sei zwar theoretisch möglich, für die Gemeinde jedoch nicht zu stemmen. „Selbst dann würden wir es nicht können. Wir kriegen sowieso schon unsere Pflichtaufgaben gerade so hin“, so Euchler.

Geld ist knapp

Die Gemeinderäte hatten am vergangenen Montag also keine andere Möglichkeit, als gegen den Vorfinanzierungsantrag des Vereins zu stimmen. Doch auch die Variante, das Objekt wieder in eigene Hände zu nehmen und die Modernisierung als Gemeinde voranzutreiben, ist vom Tisch. Denn dafür müsste eine entsprechend große Summe in den Haushaltsplan für kommendes Jahr eingestellt werden. Kämmerer Wolfgang Hein sprach von 70.000 bis 100.000 Euro und „keiner Aussicht auf Erfolg“, das zu schaffen. „Wir kriegen nächstes Jahr alleine 200.000 Euro Schlüsselzuweisungen weniger, was uns vor ein großes Problem stellt.“ Die Gemeinderäte sprachen sich dafür aus, den Grünlichtenbergern keine falschen Hoffnungen zu machen. „Das wäre Augenwischerei“, unterstrich Steffen Schramm aus der Fraktion der Freien Wähler.

Verein orientiert sich um

„Wir müssen damit zurechtkommen, wenn die Rechtslage so ist“, sagte Heimatvereinschef Holger Parsiegel. Ohne Fördermittel sei die Modernisierung des alten Gerätehauses jedoch kaum denkbar. Deswegen plant der Verein nun, den Weg über die Sächsische Aufbaubank zu gehen und so an Fördergelder zu kommen. Die Gemeinde unterstützt die Grünlichtenberger weiterhin, wie vorher vertraglich festgehalten, bei der Prüfung entsprechender Möglichkeiten und Beschaffung von Geldern.

Von André Pitz