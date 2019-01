Döbeln/Chemnitz

Keine Haftgründe. Darum wird aus dem Haftbefehl gegen drei Tatverdächtige nichts, die am 3. Januar eine Sprengstoffexplosion vor dem Büro der AfD auf der Döbelner Bahnhofstraße herbeigeführt haben sollen. Am Montag hat dazu eine Strafkammer des Landgerichtes Chemnitz entschieden. „Die Beschwerde der Staatsanwaltschaft Chemnitz wurde verworfen, da keine Haftgründe gegeben seien. Die Beschwerdekammer sah – wie das Amtsgericht – den Haftgrund der Flucht- oder Verdunklungsgefahr nicht“, teilt Richterin Marika Lang, Pressesprecherin des Landgerichtes Chemnitz mit.

Ein Grund reicht nicht aus

Die Beschuldigten leben demnach in gefestigten persönlichen und wirtschaftlichen Strukturen, was gegen eine auch nur entfernte Flucht- oder Verdunklungsgefahr spreche. Der Haftgrund der Schwerkriminalität alleine reiche nicht, um eine Untersuchungshaft zu begründen. „Der Paragraph 112 Absatz 3 Strafprozessordnung schreibt vor, dass Flucht- oder Verdunklungsgefahr hinzutreten müsse, was hier jedoch nicht gegeben sei“, so Marika Lang über die Entscheidung der Kammer.

Beschwerde erfolglos

Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft Chemnitz keine Untersuchungshaft gegen die drei Tatverdächtigen im Alter von 29, 32 und 50 Jahren beantragt und dies ebenfalls mit fehlenden Haftgründen erklärt. Dann hat die Anklagebehörde aber doch Haftantrag gestellt, war damit aber am Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Chemnitz gescheitert. Gegen diese Entscheidung hat die Staatsanwaltschaft Beschwerde beim Landgericht eingelegt.

Von Dirk Wurzel