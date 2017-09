Kein Hui mehr an der Gake

Offizieller Baustart am neuen Autobahnzubringer in Döbeln-Ost

Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer erinnerte sich gestern mit einem Lächeln an die diebische Freude seiner Kinder, wenn er mit dem Trabi mit Vollgas durch die Gakendelle auf der Bundesstraße 175 fuhr. Dieses Gefühl von Achterbahn gehört nun spätestens 2019 der Vergangenheit an. Denn am Donnerstagmittag war für den Neubau der Bundesstraße 175 der Baustart.